В муниципалитетах ЯНАО состоялись торжественные митинги, посвященные Дню пограничника. В Тарко-Сале ветераны погранвойск получили юбилейные медали, сообщается в соцсетях.
«В Тарко-Сале в честь праздника прошло торжественное мероприятие у памятника „Воинам-освободителям“. Ветеранов пограничных войск поздравили представители районного совета ветеранов и вручили землякам юбилейные медали, посвященные 105-летию погранвойск», — сообщается в telegram-канале «Случилось».
В Салехарде отслужившие в пограничных войсках жители возложили цветы к Вечному огню и провели праздничный митинг. Городские власти поблагодарили пограничников за все добрые дела, которые те сделали для окружной столицы.
В Лабытнанги, после торжественного митинга, пограничникам вручили памятные медали. В честь памятного дня был устроен автопробег.
Ранее URA.RU рассказало, что с Днем пограничника военнослужащих и ветеранов погранвойск поздравил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Праздник отмечается в России 28 мая.
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