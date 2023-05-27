В городах ЯНАО прошли торжественные митинги ко Дню пограничника. Фото

28 мая 2023 в 14:55 Размер текста - 17 +

В Салехарде прошел торжественный митинг, в Тарко-Сале пограничники получили медали Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В муниципалитетах ЯНАО состоялись торжественные митинги, посвященные Дню пограничника. В Тарко-Сале ветераны погранвойск получили юбилейные медали, сообщается в соцсетях. «В Тарко-Сале в честь праздника прошло торжественное мероприятие у памятника „Воинам-освободителям“. Ветеранов пограничных войск поздравили представители районного совета ветеранов и вручили землякам юбилейные медали, посвященные 105-летию погранвойск», — сообщается в telegram-канале «Случилось». В Салехарде отслужившие в пограничных войсках жители возложили цветы к Вечному огню и провели праздничный митинг. Городские власти поблагодарили пограничников за все добрые дела, которые те сделали для окружной столицы. В Лабытнанги, после торжественного митинга, пограничникам вручили памятные медали. В честь памятного дня был устроен автопробег. Ранее URA.RU рассказало, что с Днем пограничника военнослужащих и ветеранов погранвойск поздравил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Праздник отмечается в России 28 мая.

В муниципалитетах ЯНАО состоялись торжественные митинги, посвященные Дню пограничника. В Тарко-Сале ветераны погранвойск получили юбилейные медали, сообщается в соцсетях. «В Тарко-Сале в честь праздника прошло торжественное мероприятие у памятника „Воинам-освободителям“. Ветеранов пограничных войск поздравили представители районного совета ветеранов и вручили землякам юбилейные медали, посвященные 105-летию погранвойск», — сообщается в telegram-канале «Случилось». В Салехарде отслужившие в пограничных войсках жители возложили цветы к Вечному огню и провели праздничный митинг. Городские власти поблагодарили пограничников за все добрые дела, которые те сделали для окружной столицы. В Лабытнанги, после торжественного митинга, пограничникам вручили памятные медали. В честь памятного дня был устроен автопробег. Ранее URA.RU рассказало, что с Днем пограничника военнослужащих и ветеранов погранвойск поздравил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Праздник отмечается в России 28 мая.