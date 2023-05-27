27 мая 2023
26 мая 2023

В городах ЯНАО прошли торжественные митинги ко Дню пограничника. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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День пограничника. Курган, день пограничника, флаг пограничных войск
В Салехарде прошел торжественный митинг, в Тарко-Сале пограничники получили медали Фото:

В муниципалитетах ЯНАО состоялись торжественные митинги, посвященные Дню пограничника. В Тарко-Сале ветераны погранвойск получили юбилейные медали, сообщается в соцсетях.

«В Тарко-Сале в честь праздника прошло торжественное мероприятие у памятника „Воинам-освободителям“. Ветеранов пограничных войск поздравили представители районного совета ветеранов и вручили землякам юбилейные медали, посвященные 105-летию погранвойск», — сообщается в telegram-канале «Случилось».

В Салехарде отслужившие в пограничных войсках жители возложили цветы к Вечному огню и провели праздничный митинг. Городские власти поблагодарили пограничников за все добрые дела, которые те сделали для окружной столицы.

В Лабытнанги, после торжественного митинга, пограничникам вручили памятные медали. В честь памятного дня был устроен автопробег.

Ранее URA.RU рассказало, что с Днем пограничника военнослужащих и ветеранов погранвойск поздравил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Праздник отмечается в России 28 мая.

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В муниципалитетах ЯНАО состоялись торжественные митинги, посвященные Дню пограничника. В Тарко-Сале ветераны погранвойск получили юбилейные медали, сообщается в соцсетях. «В Тарко-Сале в честь праздника прошло торжественное мероприятие у памятника „Воинам-освободителям“. Ветеранов пограничных войск поздравили представители районного совета ветеранов и вручили землякам юбилейные медали, посвященные 105-летию погранвойск», — сообщается в telegram-канале «Случилось». В Салехарде отслужившие в пограничных войсках жители возложили цветы к Вечному огню и провели праздничный митинг. Городские власти поблагодарили пограничников за все добрые дела, которые те сделали для окружной столицы. В Лабытнанги, после торжественного митинга, пограничникам вручили памятные медали. В честь памятного дня был устроен автопробег. Ранее URA.RU рассказало, что с Днем пограничника военнослужащих и ветеранов погранвойск поздравил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Праздник отмечается в России 28 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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