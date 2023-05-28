Тюменского адвоката, избившего полицейского, оставили за решеткой

Тюменский областной суд оставил без изменений приговор адвокату Вадиму Силину, осужденному за нападение на полицейского в 2021 году. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной системы региона.
«Тюменский областной суд оставил без изменений приговор Тобольского городского суда (4 года 8 месяцев колонии — прим. ред.) в отношении Вадима Силина. Его в октябре прошлого года признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ)», — рассказали в ведомстве.
Ранее агентство писало, что Силин, находясь в гостинице, поссорился со следователем регионального УМВД. Силовик получил несколько ударов по голове и был госпитализирован.
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