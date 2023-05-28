Тюменского адвоката, избившего полицейского, оставили за решеткой

29 мая 2023 в 11:41 Размер текста - 17 +

Вадим Силин проведет в колонии 4 года 8 месяцев Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменский областной суд оставил без изменений приговор адвокату Вадиму Силину, осужденному за нападение на полицейского в 2021 году. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной системы региона. «Тюменский областной суд оставил без изменений приговор Тобольского городского суда (4 года 8 месяцев колонии — прим. ред.) в отношении Вадима Силина. Его в октябре прошлого года признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ)», — рассказали в ведомстве. Ранее агентство писало, что Силин, находясь в гостинице, поссорился со следователем регионального УМВД. Силовик получил несколько ударов по голове и был госпитализирован.

Тюменский областной суд оставил без изменений приговор адвокату Вадиму Силину, осужденному за нападение на полицейского в 2021 году. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной системы региона. «Тюменский областной суд оставил без изменений приговор Тобольского городского суда (4 года 8 месяцев колонии — прим. ред.) в отношении Вадима Силина. Его в октябре прошлого года признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ)», — рассказали в ведомстве. Ранее агентство писало, что Силин, находясь в гостинице, поссорился со следователем регионального УМВД. Силовик получил несколько ударов по голове и был госпитализирован.