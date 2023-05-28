28 мая 2023
27 мая 2023
26 мая 2023

Тюменского адвоката, избившего полицейского, оставили за решеткой

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюрьма, УФСИН. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Вадим Силин проведет в колонии 4 года 8 месяцев Фото:

Тюменский областной суд оставил без изменений приговор адвокату Вадиму Силину, осужденному за нападение на полицейского в 2021 году. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной системы региона.

«Тюменский областной суд оставил без изменений приговор Тобольского городского суда (4 года 8 месяцев колонии — прим. ред.) в отношении Вадима Силина. Его в октябре прошлого года признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ)», — рассказали в ведомстве.

Ранее агентство писало, что Силин, находясь в гостинице, поссорился со следователем регионального УМВД. Силовик получил несколько ударов по голове и был госпитализирован.

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Тюменский областной суд оставил без изменений приговор адвокату Вадиму Силину, осужденному за нападение на полицейского в 2021 году. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной системы региона. «Тюменский областной суд оставил без изменений приговор Тобольского городского суда (4 года 8 месяцев колонии — прим. ред.) в отношении Вадима Силина. Его в октябре прошлого года признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ)», — рассказали в ведомстве. Ранее агентство писало, что Силин, находясь в гостинице, поссорился со следователем регионального УМВД. Силовик получил несколько ударов по голове и был госпитализирован.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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