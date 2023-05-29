Российские силы нанесли удар по аэродромам ВСУ: главное к вечеру 29 мая

29 мая 2023 в 20:57 Размер текста - 17 +

Армия России нанесла удары по военным аэродромам на Украине, заявил Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия России атаковала аэродром Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Хмельницкой области. На военном объекте случилось возгорание. Также ударам подверглись и другие аэродромы на Украине. URA.RU приводит главные новости к вечеру 29 мая. Российские силы нанесли удар по военному аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области. Об этом заявил официальный представитель военно-воздушных сил Украины (ВВС) Юрий Игнат, отметив, что не может комментировать все детали. Также армия России атаковала еще несколько военных аэродромов ВСУ. По словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, все цели атаки были выполнены, сообщает Пятый канал.

ВСУ атаковали пропускной пункт в Белгородской области при помощи шести дронов-камикадзе. Почти все беспилотники ударили мимо цели. Никто не пострадал.

Президент Украины Владимир Зеленский не решается объявить о начале контрнаступления ВСУ из-за боязни проигрыша в конфликте с Россией. Несмотря на поставки военной техники Украине, Россия сохраняет превосходство в воздухе. Об этом сообщили журналисты китайской газеты Asia Times.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил присоединить Харьков к области. По его словам, таким образом территория России, которая граничит с Украиной, будет в безопасности.

Армия России отразила наступление Украины в Запорожской области. Бойцы ВСУ пытались проникнуть в поселок Лобковое. По словам члена главного совета администрации области Владимира Рогова, украинские солдаты уже не в первый раз пытаются прорваться на этом направлении.

Сенатор США Линдс Грэм объявлен в розыск МВД России. Это связано с его высказываниями, в которых он обрадовался убийствам россиян, поддержав финансирование ВСУ.

Армия России нанесла точечный удар по украинским складам, где хранились британские ракеты Storm Shadow. Это произошло благодаря открытке, которую опубликовал министр обороны Украины Алексей Резников в своих социальных сетях.

По словам руководителя научно-технического центра «Царские волки» Дмитрия Рогозина, Украина применили химическое оружие при обстреле Запорожской области. Он отметил, что ВСУ использовали для этого специальные боеприпасы.

Армия России атаковала аэродром Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Хмельницкой области. На военном объекте случилось возгорание. Также ударам подверглись и другие аэродромы на Украине. URA.RU приводит главные новости к вечеру 29 мая.