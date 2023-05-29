Рогозин: Украина применила химоружие в Запорожской области 29 мая 2023 в 17:38 Размер текста - 17 + ВСУ применили химоружие при ударе по позициям РФ в Запорожской области, заявил Дмитрий Рогозин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина применила химическое оружие при обстреле позиций РФ в Запорожской области. Об этом заявил руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин. «По нашей первой линии обороны противник применяет дроны-камикадзе и <…> химические боеприпасы — снаряды, начиненные химией», — заявил ТАСС Дмитрий Рогозин. На данный момент специалисты «Царских волков» работают в Запорожской области. После атаки у российских бойцов развеваются слезотечение и удушье. По словам Рогозина, Вооруженные силы Украины ежедневно применяют химическое оружие при обстреле. В конце апреле член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о применении беспилотников с ядерным оружием. Тогда пострадал один человек. Украина применила химическое оружие при обстреле позиций РФ в Запорожской области. Об этом заявил руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин. «По нашей первой линии обороны противник применяет дроны-камикадзе и <…> химические боеприпасы — снаряды, начиненные химией», — заявил ТАСС Дмитрий Рогозин. На данный момент специалисты «Царских волков» работают в Запорожской области. После атаки у российских бойцов развеваются слезотечение и удушье. По словам Рогозина, Вооруженные силы Украины ежедневно применяют химическое оружие при обстреле. В конце апреле член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о применении беспилотников с ядерным оружием. Тогда пострадал один человек. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям