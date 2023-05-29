Рогозин: Украина применила химоружие в Запорожской области

Украина применила химическое оружие при обстреле позиций РФ в Запорожской области. Об этом заявил руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин.
«По нашей первой линии обороны противник применяет дроны-камикадзе и <…> химические боеприпасы — снаряды, начиненные химией», — заявил ТАСС Дмитрий Рогозин. На данный момент специалисты «Царских волков» работают в Запорожской области.
После атаки у российских бойцов развеваются слезотечение и удушье. По словам Рогозина, Вооруженные силы Украины ежедневно применяют химическое оружие при обстреле.
В конце апреле член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о применении беспилотников с ядерным оружием. Тогда пострадал один человек.
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