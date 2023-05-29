Рогозин: Украина применила химоружие в Запорожской области

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Марафон "Новые знания", третий день. Москва, рогозин дмитрий
ВСУ применили химоружие при ударе по позициям РФ в Запорожской области, заявил Дмитрий Рогозин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина применила химическое оружие при обстреле позиций РФ в Запорожской области. Об этом заявил руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

«По нашей первой линии обороны противник применяет дроны-камикадзе и <…> химические боеприпасы — снаряды, начиненные химией», — заявил ТАСС Дмитрий Рогозин. На данный момент специалисты «Царских волков» работают в Запорожской области.

После атаки у российских бойцов развеваются слезотечение и удушье. По словам Рогозина, Вооруженные силы Украины ежедневно применяют химическое оружие при обстреле.

В конце апреле член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о применении беспилотников с ядерным оружием. Тогда пострадал один человек.

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Украина применила химическое оружие при обстреле позиций РФ в Запорожской области. Об этом заявил руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин. «По нашей первой линии обороны противник применяет дроны-камикадзе и <…> химические боеприпасы — снаряды, начиненные химией», — заявил ТАСС Дмитрий Рогозин. На данный момент специалисты «Царских волков» работают в Запорожской области. После атаки у российских бойцов развеваются слезотечение и удушье. По словам Рогозина, Вооруженные силы Украины ежедневно применяют химическое оружие при обстреле. В конце апреле член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о применении беспилотников с ядерным оружием. Тогда пострадал один человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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