29 мая 2023
28 мая 2023

Тюменский застройщик «обваливает» рынок недвижимости массовым выбросом квартир

Холдинг ARSIB продавливает застоявшийся спрос на квартиры в Тюмени массовым предложением
© Служба новостей «URA.RU»
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ARSIB «прессует» рынок большим предложением, рискуя усилить застоявшийся спрос на квартиры небольшой площади Фото:

Тюменский холдинг ARSIB рискует обрушить тюменский рынок недвижимости, выставив на продажу больше 1,5 тысяч квартир в новостройках. Цены и объем предложений в нескольких строящихся жилых комплексах опубликованы на официальном сайте холдинга.

«в продаже есть квартиры в четырех строящихся комплексах: „Гео“, Quattro, „Горизонт“, „Симфония“. Общее количество выставленных на продажу квартир — 1570. Площади разные, цены стартуют от 2,6 млн рублей», — говорится на сайте «Арсиб Девелопмент».

В тюменском сообществе риэлторов пояснили, что появление на рынке такого количества квартир не играет на руку никому из местных застройщиков. «Сейчас спрос очень низкий, тем более на студии и однокомнатные квартиры, он почти на нуле. Появление большого количества нового жилья, пусть даже по относительно низким ценам, только еще сильнее замусорит рынок и фактически сведет рентабельность строительства к минимальным значениям», — пояснил URA.RU источник.

Ранее агентство рассказало о причинах низкого спроса на однокомнатные квартиры и студии. По мнению риэлторов, основной покупатель сегодня — семья, которой нужно минимум две комнаты.

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Тюменский холдинг ARSIB рискует обрушить тюменский рынок недвижимости, выставив на продажу больше 1,5 тысяч квартир в новостройках. Цены и объем предложений в нескольких строящихся жилых комплексах опубликованы на официальном сайте холдинга. «в продаже есть квартиры в четырех строящихся комплексах: „Гео“, Quattro, „Горизонт“, „Симфония“. Общее количество выставленных на продажу квартир — 1570. Площади разные, цены стартуют от 2,6 млн рублей», — говорится на сайте «Арсиб Девелопмент». В тюменском сообществе риэлторов пояснили, что появление на рынке такого количества квартир не играет на руку никому из местных застройщиков. «Сейчас спрос очень низкий, тем более на студии и однокомнатные квартиры, он почти на нуле. Появление большого количества нового жилья, пусть даже по относительно низким ценам, только еще сильнее замусорит рынок и фактически сведет рентабельность строительства к минимальным значениям», — пояснил URA.RU источник. Ранее агентство рассказало о причинах низкого спроса на однокомнатные квартиры и студии. По мнению риэлторов, основной покупатель сегодня — семья, которой нужно минимум две комнаты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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