Тюменские фермеры рискуют спровоцировать новые природные пожары

Тюменский Россельхознадзор предупредил об опасности пожаров из-за зарастания участков сорняками

Одной из причин природных пожаров в МЧС называют зарастание сельскохозяйственных участков сорняками Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменские фермеры массово бросают свои земельные участки и рискуют спровоцировать новый природный пожар, который может обернуться трагедией и затронуть населенные пункты области. О том, что майское ЧП в селе Успенка ничему не научило земледельцев, рассказала URA.RU заместитель начальника отдела земельного надзора регионального Россельхознадзора Ирина Ямщикова.

«На данный момент с начала года в разных районах Тюменской области зарастает сорняками 311 участков сельскохозяйственного назначения. Их общая площадь составляет 1278 гектаров, это 12,7 миллионов квадратных метров», — пояснила URA.RU Ямщикова.

По мнению специалистов МЧС, зарастание участков сорняками может являться одной из причин возникновения природных пожаров. Сухое и жаркое лето провоцирует возгорание сухостоя, огонь может свободно распространяться на соседние участки, расположенные вблизи населенных пунктов. При этом сами фермеры поясняют, что обрабатывать земли им не позволяет финансовое положение. «Чинить технику очень дорого стало в последние годы, новую тем более не купить — земля съедает больше денег, чем дает прибыли», — прокомментировал URA.RU фермер из Тюменского района области.

Особый противопожарный режим действует в Тюменской области с 3 апреля. Одним из самых разрушительных пожаров стало ЧП в селе Успенка Тюменского района — огонь пришел в населенный пункт поздним вечером 4 мая.