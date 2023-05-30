Спасатели в ЯНАО проверяют, как местные власти защищают население от лесных пожаров

В ЯНАО спасатели проверяют населенные пункты, подверженные угрозе природных пожаров

В ходе выездного обследования сотрудниками МЧС были выявлены нарушения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) спасатели проверяют органы местной власти на предмет обеспечения ими мер пожарной безопасности в населенных пунктах, подверженных угрозе природных пожаров. Эти мероприятия проводятся по поручению президента России Владимира Путина.

«В целях исполнения поручения президента России ГУ МЧС по ЯНАО проводятся выездные проверки деятельности органов местного самоуправления в части обеспечения ими первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, подверженных угрозе природных пожаров. Основное внимание уделяется противопожарному обустройству населенных пунктов, качеству созданных противопожарных барьеров, источникам наружного противопожарного водоснабжения, а также системам оповещения населения в случае пожара», — сообщается на официальном сайте управления.

Уточняется, что в ходе выездного обследования были выявлены нарушения. В поселке Харп обнаружена свалка горючих отходов.

Ранее URA.RU сообщало, что с 26 мая в ЯНАО действует особый противопожарный режим. Нарушителей режима могут оштрафовать на десятки тысяч рублей.