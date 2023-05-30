30 мая 2023

Тюменцы не смогут взять ипотеку из-за решения Центробанка

В Тюмени станут покупать меньше квартир из-за увеличения Центробанком первоначального взноса до 20%
© Служба новостей «URA.RU»
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После увеличения с 1 июня первоначального взноса по ипотеке в два раза, для многих тюменцев жилье станет недоступным Фото:

Треть тюменцев, нуждающихся в улучшении жилищных условий, не сможет взять ипотеку из-за увеличения Центробанком первоначального взноса до 20% с 1 июня. Тревогу за рынок недвижимости после изменений высказали URA.RU в сообществе риэлторов Тюменской области.

«После изменения первоначального взноса рынок может совсем встать. Сейчас движение по недвижимости идет только там, где возможна льготная ипотека; это, как правило, семьи, приобретающие двухкомнатные и более квартиры. „Однушки“ и так товар не ходовой, а теперь около 35% потенциальных покупателей просто уйдут с рынка, потому что у них не хватит денег на первоначальный взнос», — пояснил URA.RU источник.

По его словам, в будущем изменения, введенные Банком России, могут не только остановить рынок, но и привести к обвалу цен и резкому сокращению темпов строительства. «Если никто не будет покупать, то у застройщиков не будет стимула строить, а значит, не будет прибыли и не будет резона продолжать работать в регионе», — добавил собеседник URA.RU.

Ранее агентство рассказало, что положение на тюменском рынке недвижимости часто ухудшают и сами застройщики. Например, риэлторы считают, что стратегия продаж одного из крупных девелоперов может привести к фатальной затоваренности рынка.

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Треть тюменцев, нуждающихся в улучшении жилищных условий, не сможет взять ипотеку из-за увеличения Центробанком первоначального взноса до 20% с 1 июня. Тревогу за рынок недвижимости после изменений высказали URA.RU в сообществе риэлторов Тюменской области. «После изменения первоначального взноса рынок может совсем встать. Сейчас движение по недвижимости идет только там, где возможна льготная ипотека; это, как правило, семьи, приобретающие двухкомнатные и более квартиры. „Однушки“ и так товар не ходовой, а теперь около 35% потенциальных покупателей просто уйдут с рынка, потому что у них не хватит денег на первоначальный взнос», — пояснил URA.RU источник. По его словам, в будущем изменения, введенные Банком России, могут не только остановить рынок, но и привести к обвалу цен и резкому сокращению темпов строительства. «Если никто не будет покупать, то у застройщиков не будет стимула строить, а значит, не будет прибыли и не будет резона продолжать работать в регионе», — добавил собеседник URA.RU. Ранее агентство рассказало, что положение на тюменском рынке недвижимости часто ухудшают и сами застройщики. Например, риэлторы считают, что стратегия продаж одного из крупных девелоперов может привести к фатальной затоваренности рынка.
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