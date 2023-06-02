В центре Тюмени продают ларек, в котором мороженным торгует робот. Фото

В центре Тюмени продают ларек «ROBOCaffe», в котором мороженным торгует робот

03 июня 2023 в 03:54 Размер текста - 17 +

В ларек встроены три камеры, чтобы издалека можно было следить за своим бизнесом Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Тюмени на Цветном бульваре продается ларек с мороженным «ROBOCaffe», в котором сотрудника заменяет робот. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито». «Продаю в центре Тюмени киоск, внутри которого установлен самый современный вендинговый аппарат нового поколения: робот, продающий мороженное и лимонады. Механический сотрудник оснащен всем необходимым для работы: разговаривает, рассказывает истории, травит анекдоты, зазывает к себе. Огромный видеоэкран прокручивает установленные ролики в режиме non-stop. Его стоимость около 4,5 миллиона рублей», — написано в объявлении. По словам владельца, общая площадь помещения 12 квадратных метров. Внутри установлены кондиционер и конвекторы, позволяющие работать круглогодично. Не нужно будет платить аренду или тратить деньги на то, чтобы нанять сотрудников. Такой бизнес приносит только за активный летний сезон более 1,5 миллиона рублей чистой прибыли. Также для ларька не нужна реклама, потому что он находится в одном из самых проходимых мест города. Рядом расположены популярные рестораны быстрого питания. Например, напротив недавно открылся обновленный ресторан «Вкусно — и точка». Ранее URA.RU писало, что в пригороде Тюмени на продажу выставлена база отдыха, площадь которого один гектар с прямым выходом к водоему. На территории базы имеются домики для проживания и баня. Стоимость объекта — 19 миллионов рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюмени на Цветном бульваре продается ларек с мороженным «ROBOCaffe», в котором сотрудника заменяет робот. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито». «Продаю в центре Тюмени киоск, внутри которого установлен самый современный вендинговый аппарат нового поколения: робот, продающий мороженное и лимонады. Механический сотрудник оснащен всем необходимым для работы: разговаривает, рассказывает истории, травит анекдоты, зазывает к себе. Огромный видеоэкран прокручивает установленные ролики в режиме non-stop. Его стоимость около 4,5 миллиона рублей», — написано в объявлении. По словам владельца, общая площадь помещения 12 квадратных метров. Внутри установлены кондиционер и конвекторы, позволяющие работать круглогодично. Не нужно будет платить аренду или тратить деньги на то, чтобы нанять сотрудников. Такой бизнес приносит только за активный летний сезон более 1,5 миллиона рублей чистой прибыли. Также для ларька не нужна реклама, потому что он находится в одном из самых проходимых мест города. Рядом расположены популярные рестораны быстрого питания. Например, напротив недавно открылся обновленный ресторан «Вкусно — и точка». Ранее URA.RU писало, что в пригороде Тюмени на продажу выставлена база отдыха, площадь которого один гектар с прямым выходом к водоему. На территории базы имеются домики для проживания и баня. Стоимость объекта — 19 миллионов рублей.