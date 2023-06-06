В МЧС дали комментарий о пожаре в Тюмени

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Пожар на складах. Екатеринбург, мчс, огонь, пожарный рукав, пожарный в каске
По предварительным данным площадь возгорания 800 кв. м. Фото:

В МЧС Тюменской области рассказали про пожар, о котором сообщали читатели URA.RU. Официальная информация опубликована в социальных сетях.

«Сегодня в девятом часу вечера поступило сообщение о пожаре в строении арочного типа по адресу: г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, 7 Б. По предварительным данным происходит горение прессованного картона, площадь пожара составляет 800 кв.метров», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале министерства.

Уточняется, что в тушении пожара задействовано 12 единиц основной и специальной техники. На месте работают 34 человека личного состава подразделений ГУ МЧС России по Тюменской области. На данный момент информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось о том, что жители Тюмени наблюдают крупное возгорание. Очевидцы прислали в редакцию фотографии и видео пожара.

В тушении пожара принимают участие 34 человека личного состава подразделений МЧС
В тушении пожара принимают участие 34 человека личного состава подразделений МЧС
В тушении пожара задействовано 12 единиц техники
В тушении пожара задействовано 12 единиц техники

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В МЧС Тюменской области рассказали про пожар, о котором сообщали читатели URA.RU. Официальная информация опубликована в социальных сетях. «Сегодня в девятом часу вечера поступило сообщение о пожаре в строении арочного типа по адресу: г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, 7 Б. По предварительным данным происходит горение прессованного картона, площадь пожара составляет 800 кв.метров», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале министерства. Уточняется, что в тушении пожара задействовано 12 единиц основной и специальной техники. На месте работают 34 человека личного состава подразделений ГУ МЧС России по Тюменской области. На данный момент информации о пострадавших не поступало. Ранее сообщалось о том, что жители Тюмени наблюдают крупное возгорание. Очевидцы прислали в редакцию фотографии и видео пожара.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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