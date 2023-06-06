В МЧС дали комментарий о пожаре в Тюмени

06 июня 2023 в 23:00 Размер текста - 17 +

По предварительным данным площадь возгорания 800 кв. м. Фото: Московец Илья © URA.RU В МЧС Тюменской области рассказали про пожар, о котором сообщали читатели URA.RU. Официальная информация опубликована в социальных сетях. «Сегодня в девятом часу вечера поступило сообщение о пожаре в строении арочного типа по адресу: г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, 7 Б. По предварительным данным происходит горение прессованного картона, площадь пожара составляет 800 кв.метров», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале министерства. Уточняется, что в тушении пожара задействовано 12 единиц основной и специальной техники. На месте работают 34 человека личного состава подразделений ГУ МЧС России по Тюменской области. На данный момент информации о пострадавших не поступало. Ранее сообщалось о том, что жители Тюмени наблюдают крупное возгорание. Очевидцы прислали в редакцию фотографии и видео пожара. В тушении пожара принимают участие 34 человека личного состава подразделений МЧС telegram-канал «МЧС Тюменская область» В тушении пожара задействовано 12 единиц техники telegram-канал «МЧС Тюменская область»

В МЧС Тюменской области рассказали про пожар, о котором сообщали читатели URA.RU. Официальная информация опубликована в социальных сетях. «Сегодня в девятом часу вечера поступило сообщение о пожаре в строении арочного типа по адресу: г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, 7 Б. По предварительным данным происходит горение прессованного картона, площадь пожара составляет 800 кв.метров», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале министерства. Уточняется, что в тушении пожара задействовано 12 единиц основной и специальной техники. На месте работают 34 человека личного состава подразделений ГУ МЧС России по Тюменской области. На данный момент информации о пострадавших не поступало. Ранее сообщалось о том, что жители Тюмени наблюдают крупное возгорание. Очевидцы прислали в редакцию фотографии и видео пожара.