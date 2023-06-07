Замкомандира взвода из ЯНАО героически погиб в зоне СВО

Заместитель командира взвода из Губкинского (ЯНАО) Роман Кениг погиб в зоне спецоперации. Ямалец ушел из жизни, выполняя боевые задачи, сообщили в администрации города.
«В ходе проведения специальной военной операции, мужественно выполняя боевые задачи, погиб наш земляк Роман Кениг. Роман с честью и доблестью выполнил свой воинский долг. Он был верен присяге и нашей Родине. Служил в звании сержанта в должности заместителя командира взвода», — сказано в сообщении.
В муниципалитете уточнили, что военнослужащего похоронят в Алтайском крае. Там на могилу героя возложат венок от жителей Губкинского.
Спецоперация РФ на Украине идет больше года. Ее главными задачами заявлялись помощь и защита мирного населения Донбасса. Боевые задачи в зоне СВО выполняют бойцы со всей страны, в том числе и с ЯНАО.
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