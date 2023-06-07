07 июня 2023
06 июня 2023

Замкомандира взвода из ЯНАО героически погиб в зоне СВО

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Возложение цветов к мемориалу Вечного Огня в день памяти и скорби, в день начала ВОВ. Курган, гвоздики, возлоение цветов, день памяти, цветы
Ямальца похоронят в Алтайском крае Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Заместитель командира взвода из Губкинского (ЯНАО) Роман Кениг погиб в зоне спецоперации. Ямалец ушел из жизни, выполняя боевые задачи, сообщили в администрации города.

«В ходе проведения специальной военной операции, мужественно выполняя боевые задачи, погиб наш земляк Роман Кениг. Роман с честью и доблестью выполнил свой воинский долг. Он был верен присяге и нашей Родине. Служил в звании сержанта в должности заместителя командира взвода», — сказано в сообщении.

В муниципалитете уточнили, что военнослужащего похоронят в Алтайском крае. Там на могилу героя возложат венок от жителей Губкинского.

Спецоперация РФ на Украине идет больше года. Ее главными задачами заявлялись помощь и защита мирного населения Донбасса. Боевые задачи в зоне СВО выполняют бойцы со всей страны, в том числе и с ЯНАО.

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Заместитель командира взвода из Губкинского (ЯНАО) Роман Кениг погиб в зоне спецоперации. Ямалец ушел из жизни, выполняя боевые задачи, сообщили в администрации города. «В ходе проведения специальной военной операции, мужественно выполняя боевые задачи, погиб наш земляк Роман Кениг. Роман с честью и доблестью выполнил свой воинский долг. Он был верен присяге и нашей Родине. Служил в звании сержанта в должности заместителя командира взвода», — сказано в сообщении. В муниципалитете уточнили, что военнослужащего похоронят в Алтайском крае. Там на могилу героя возложат венок от жителей Губкинского. Спецоперация РФ на Украине идет больше года. Ее главными задачами заявлялись помощь и защита мирного населения Донбасса. Боевые задачи в зоне СВО выполняют бойцы со всей страны, в том числе и с ЯНАО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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