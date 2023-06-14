В ЯНАО приставы заставили нерадивую мать выплатить двухмиллионный долг по алиментам

15 июня 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Мать двоих детей встала на путь исправления после привлечения к уголовной ответственности Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жительница Салехарда (ЯНАО) после отбытия наказания за неуплату алиментов в размере двух миллионов рублей встала на путь исправления и полностью погасила долг перед детьми. Об этом рассказали в УФССП по ЯНАО. «Лишенная родительских прав жительница Салехарда должна была выплачивать алименты на своих двоих детей. После привлечения к уголовной ответственности и отбытия наказания должник оплатила двухмиллионную задолженность по алиментам», — сообщается на официальном сайте службы. Уточняется, что женщина была привлечена к уголовной ответственности за неуплату алиментов в 2022 году. Суд назначил наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 5% в счет государства. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО мать четверых детей привлекли к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Ее задолженность перед детьми составила 90 тысяч рублей.

Жительница Салехарда (ЯНАО) после отбытия наказания за неуплату алиментов в размере двух миллионов рублей встала на путь исправления и полностью погасила долг перед детьми. Об этом рассказали в УФССП по ЯНАО. «Лишенная родительских прав жительница Салехарда должна была выплачивать алименты на своих двоих детей. После привлечения к уголовной ответственности и отбытия наказания должник оплатила двухмиллионную задолженность по алиментам», — сообщается на официальном сайте службы. Уточняется, что женщина была привлечена к уголовной ответственности за неуплату алиментов в 2022 году. Суд назначил наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 5% в счет государства. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО мать четверых детей привлекли к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Ее задолженность перед детьми составила 90 тысяч рублей.