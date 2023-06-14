В ЯНАО приставы заставили нерадивую мать выплатить двухмиллионный долг по алиментам

Жительница Салехарда (ЯНАО) после отбытия наказания за неуплату алиментов в размере двух миллионов рублей встала на путь исправления и полностью погасила долг перед детьми. Об этом рассказали в УФССП по ЯНАО.
«Лишенная родительских прав жительница Салехарда должна была выплачивать алименты на своих двоих детей. После привлечения к уголовной ответственности и отбытия наказания должник оплатила двухмиллионную задолженность по алиментам», — сообщается на официальном сайте службы.
Уточняется, что женщина была привлечена к уголовной ответственности за неуплату алиментов в 2022 году. Суд назначил наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 5% в счет государства.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО мать четверых детей привлекли к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Ее задолженность перед детьми составила 90 тысяч рублей.
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