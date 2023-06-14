14 июня 2023
13 июня 2023

В ЯНАО приставы заставили нерадивую мать выплатить двухмиллионный долг по алиментам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Краевое отделение ФССП. Пермь, фссп по пермскому краю, флаг фссп, логотип фссп
Мать двоих детей встала на путь исправления после привлечения к уголовной ответственности Фото:

Жительница Салехарда (ЯНАО) после отбытия наказания за неуплату алиментов в размере двух миллионов рублей встала на путь исправления и полностью погасила долг перед детьми. Об этом рассказали в УФССП по ЯНАО.

«Лишенная родительских прав жительница Салехарда должна была выплачивать алименты на своих двоих детей. После привлечения к уголовной ответственности и отбытия наказания должник оплатила двухмиллионную задолженность по алиментам», — сообщается на официальном сайте службы.

Уточняется, что женщина была привлечена к уголовной ответственности за неуплату алиментов в 2022 году. Суд назначил наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 5% в счет государства.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО мать четверых детей привлекли к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Ее задолженность перед детьми составила 90 тысяч рублей.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Салехарда (ЯНАО) после отбытия наказания за неуплату алиментов в размере двух миллионов рублей встала на путь исправления и полностью погасила долг перед детьми. Об этом рассказали в УФССП по ЯНАО. «Лишенная родительских прав жительница Салехарда должна была выплачивать алименты на своих двоих детей. После привлечения к уголовной ответственности и отбытия наказания должник оплатила двухмиллионную задолженность по алиментам», — сообщается на официальном сайте службы. Уточняется, что женщина была привлечена к уголовной ответственности за неуплату алиментов в 2022 году. Суд назначил наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 5% в счет государства. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО мать четверых детей привлекли к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Ее задолженность перед детьми составила 90 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...