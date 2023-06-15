Владельцы тюменских «наливаек» задумались о сокращении бизнеса

У магазинов различных напитков резко упала прибыль Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Тюмени после массового отравления россиян поддельным алкоголем предприниматели задумались о сокращении количества точек продаж различных напитков. Об этом рассказал URA.RU владелец одного из магазинов, торгующих алкогольными напитками.

«У кого две, три точки, уже думают о том, что часть придется временно закрыть. Сейчас в этом бизнесе с прибылью очень все не стабильно, люди опасаются за свое здоровье после отравлений алкоголем в Тюмени и других городах России. У меня лично две точки, содержать обе уже становится накладно», — на правах анонимности пояснил бизнесмен URA.RU.

Как ранее писало агентство, крупные сети по продаже слабого алкоголя падения прибыли не отмечают. В частности, в одной из самых масштабных сетей Тюмени URA.RU рассказали, что продажи в области незначительно снижались только из-за изменения погодных условий.

Ранее URA.RU рассказало о серии отравлений поддельным слабоалкогольным напитком в нескольких городах России. Через несколько дней четверо тюменцев умерли после употребления крепкого алкоголя, содержащего метиловый спирт.