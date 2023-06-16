16 июня 2023
15 июня 2023

Гладков поблагодарил губернатора ЯНАО Артюхова за помощь жителям Белгородской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Губернатор Артюхов откликнулся на просьбы о помощи жителям Белгородской области Фото:

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поблагодарил главу ЯНАО Дмитрия Артюхова за помощь местным жителям, которые пострадали из-за обстрелов ВСУ. Из ЯНАО в Белгородскую область отправлены посылки с гуманитарной помощью.

«Очень благодарен всем губернаторам, которые отозвались. […] Благодарю из Ямало-Ненецкого округа губернатора Дмитрия Артюхова. Ждем поступления тушенки из оленины, которую будем раздавать жителям, которые проживают у нас вне пунктов временного размещения, которые остались проживать в отселенных муниципальных образованиях», — сообщил Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО начали собирать гуманитарную помощь для жителей Белгорода. В первую очередь это одежда и продукты питания.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поблагодарил главу ЯНАО Дмитрия Артюхова за помощь местным жителям, которые пострадали из-за обстрелов ВСУ. Из ЯНАО в Белгородскую область отправлены посылки с гуманитарной помощью. «Очень благодарен всем губернаторам, которые отозвались. […] Благодарю из Ямало-Ненецкого округа губернатора Дмитрия Артюхова. Ждем поступления тушенки из оленины, которую будем раздавать жителям, которые проживают у нас вне пунктов временного размещения, которые остались проживать в отселенных муниципальных образованиях», — сообщил Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что в ЯНАО начали собирать гуманитарную помощь для жителей Белгорода. В первую очередь это одежда и продукты питания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...