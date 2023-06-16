Гладков поблагодарил губернатора ЯНАО Артюхова за помощь жителям Белгородской области

17 июня 2023 в 10:41 Размер текста - 17 +

Губернатор Артюхов откликнулся на просьбы о помощи жителям Белгородской области Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поблагодарил главу ЯНАО Дмитрия Артюхова за помощь местным жителям, которые пострадали из-за обстрелов ВСУ. Из ЯНАО в Белгородскую область отправлены посылки с гуманитарной помощью. «Очень благодарен всем губернаторам, которые отозвались. […] Благодарю из Ямало-Ненецкого округа губернатора Дмитрия Артюхова. Ждем поступления тушенки из оленины, которую будем раздавать жителям, которые проживают у нас вне пунктов временного размещения, которые остались проживать в отселенных муниципальных образованиях», — сообщил Вячеслав Гладков в своем telegram-канале . Ранее сообщалось, что в ЯНАО начали собирать гуманитарную помощь для жителей Белгорода. В первую очередь это одежда и продукты питания.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поблагодарил главу ЯНАО Дмитрия Артюхова за помощь местным жителям, которые пострадали из-за обстрелов ВСУ. Из ЯНАО в Белгородскую область отправлены посылки с гуманитарной помощью. «Очень благодарен всем губернаторам, которые отозвались. […] Благодарю из Ямало-Ненецкого округа губернатора Дмитрия Артюхова. Ждем поступления тушенки из оленины, которую будем раздавать жителям, которые проживают у нас вне пунктов временного размещения, которые остались проживать в отселенных муниципальных образованиях», — сообщил Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что в ЯНАО начали собирать гуманитарную помощь для жителей Белгорода. В первую очередь это одежда и продукты питания.