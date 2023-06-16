Гладков поблагодарил губернатора ЯНАО Артюхова за помощь жителям Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поблагодарил главу ЯНАО Дмитрия Артюхова за помощь местным жителям, которые пострадали из-за обстрелов ВСУ. Из ЯНАО в Белгородскую область отправлены посылки с гуманитарной помощью.
«Очень благодарен всем губернаторам, которые отозвались. […] Благодарю из Ямало-Ненецкого округа губернатора Дмитрия Артюхова. Ждем поступления тушенки из оленины, которую будем раздавать жителям, которые проживают у нас вне пунктов временного размещения, которые остались проживать в отселенных муниципальных образованиях», — сообщил Вячеслав Гладков в своем
Ранее сообщалось, что в ЯНАО начали собирать гуманитарную помощь для жителей Белгорода. В первую очередь это одежда и продукты питания.
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