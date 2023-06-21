Курганские чиновник пока не озвучили сумму заключенных на ПМЭФ соглашений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Курганской области замалчивают результаты работы на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), чтобы не разочаровывать жителей. Курганские чиновники решили пока не озвучивать общую сумму заключенных на форуме соглашений, рассказали URA.RU инсайдеры, близкие к региональным властям.

«Курганская область в числе шести регионов пока не опубликовала общую сумму заключенных на ПМЭФ соглашений. Так местные власти страхуются на случай отмены договоренностей», — уточнил источник. По словам еще одного инсайдера, в некоторых документах даже не прописаны суммы инвестиций. «Большинство соглашений, по сути, идут больше для отчетов. Нет конкретных цифр вложений — нет обязательств», — объяснил он.

Собеседники агентства вспомнили, что несколько лет назад было заключено соглашение с московской компанией «Группа О3». Она пообещала вложить 1 млрд рублей и построить в Курганской области завод. Однако проект заморозили. Кроме этого, было заключено сотрудничество с «Российским экологическим оператором» по строительству мусорного полигона на 2,5 млрд рублей. Сейчас концессионное соглашение с коммерческой компанией оспаривается в судах. Строительство полигона так и не началось.

На сайте курганского правительства опубликованы сообщения только о подписаниях соглашений с разными компаниями и встречах с потенциальными инвесторами. Суммы при этом указаны не везде. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что делегация Курганской области работала на экономическом форуме с 14 по 16 июня. В нее входили губернатор Вадим Шумков, замгубернатора по экономической политике Владимир Архипов, директор департамента экономразвития Владимир Ковалев, руководитель инвестагентства Анна Агафонова, руководитель представительства Курганской области при правительстве России Андрей Алексеев, бизнес-омбудсмен Алексей Чуев.