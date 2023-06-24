В Тюмени продают пентхаус за 118 миллионов рублей. Фото

25 июня 2023 в 06:01 Размер текста - 17 +

Площадь пентхауса 272 квадратных метра Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени в ЖК «Архитектурный ансамбль Вознесенский» на продажу выставлен пентхаус площадью 272 квадратных метра. Квартиру оценивают в 118 миллионов рублей, сказано в объявлении на сайте «Авито» в разделе «Недвижимость». «Продается пентхаус площадью 272 квадратных метра в ЖК „Архитектурный ансамбль Вознесенский“. Пентхаус имеет свободную планировку, высокие потолки до пяти метров, тщательно продуманную систему пилонов, что позволяет создать жилое пространство на любой вкус. Предусмотрена возможность установки трех дровяных каминов», — сообщается в объявлении. Продавец уточняет, что архитектором проекта является всемирно известный классик Михаил Филиппов. Ему принадлежит авторство проектов «Горки Город» в Сочи и «Римский квартал» в Москве. В клубном доме имеется собственный парк, спортзал, зона медитации, массажный кабинет, кинотеатр. Ранее сообщалось, что в Тюмени выставлен на продажу дом в центре города. Продавц оценил объект недвижимости в 200 миллионов рублей. Фото: «Авито» Фото: «Авито» Фото: «Авито» Фото: «Авито»

В Тюмени в ЖК «Архитектурный ансамбль Вознесенский» на продажу выставлен пентхаус площадью 272 квадратных метра. Квартиру оценивают в 118 миллионов рублей, сказано в объявлении на сайте «Авито» в разделе «Недвижимость». «Продается пентхаус площадью 272 квадратных метра в ЖК „Архитектурный ансамбль Вознесенский“. Пентхаус имеет свободную планировку, высокие потолки до пяти метров, тщательно продуманную систему пилонов, что позволяет создать жилое пространство на любой вкус. Предусмотрена возможность установки трех дровяных каминов», — сообщается в объявлении. Продавец уточняет, что архитектором проекта является всемирно известный классик Михаил Филиппов. Ему принадлежит авторство проектов «Горки Город» в Сочи и «Римский квартал» в Москве. В клубном доме имеется собственный парк, спортзал, зона медитации, массажный кабинет, кинотеатр. Ранее сообщалось, что в Тюмени выставлен на продажу дом в центре города. Продавц оценил объект недвижимости в 200 миллионов рублей.