14 июня 2023

В Тюмени продают дом за 200 миллионов рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджи. Тюмень, коттедж, коттеджи, частный дом, дом
На земельном участке расположен гараж на три машиноместа, теплица, беседка, баня Фото:

В центре Тюмени на продажу выставлен шестикомнатный дом площадью 210 квадратных метров. Объект недвижимости продавец оценил в 200 миллионов рублей.

«Продам в центре города дом с земельным участком на выгодных условиях, с хорошей транспортной развязкой. В доме шесть комнат. Общая площадь 210 квадратных метров. Цена — 200 миллионов рублей», — говорится в объявлении сервиса «Авито Недвижимость».

Продавец уточняет, что дом построен по индивидуальному проекту и обещает низкие теплопотери, которые позволят экономить электричество и газ. На земельном участке расположен гараж на три машиноместа, теплица, беседка, баня.

Ранее URA.RU рассказало, что в пригороде Тюмени продается база отдыха за 19 миллионов рублей. Площадь базы 1 гектар, имеется прямой выход к водоему.

Дом построен по индивидуальному проекту
Дом построен по индивидуальному проекту
Фото:
Продавец обещает низкие теплопотери
Продавец обещает низкие теплопотери
Фото:
Дом расположен в центре Тюмени
Дом расположен в центре Тюмени
Фото:

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В центре Тюмени на продажу выставлен шестикомнатный дом площадью 210 квадратных метров. Объект недвижимости продавец оценил в 200 миллионов рублей. «Продам в центре города дом с земельным участком на выгодных условиях, с хорошей транспортной развязкой. В доме шесть комнат. Общая площадь 210 квадратных метров. Цена — 200 миллионов рублей», — говорится в объявлении сервиса «Авито Недвижимость». Продавец уточняет, что дом построен по индивидуальному проекту и обещает низкие теплопотери, которые позволят экономить электричество и газ. На земельном участке расположен гараж на три машиноместа, теплица, беседка, баня. Ранее URA.RU рассказало, что в пригороде Тюмени продается база отдыха за 19 миллионов рублей. Площадь базы 1 гектар, имеется прямой выход к водоему.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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