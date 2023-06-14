В центре Тюмени на продажу выставлен шестикомнатный дом площадью 210 квадратных метров. Объект недвижимости продавец оценил в 200 миллионов рублей.
«Продам в центре города дом с земельным участком на выгодных условиях, с хорошей транспортной развязкой. В доме шесть комнат. Общая площадь 210 квадратных метров. Цена — 200 миллионов рублей», — говорится в объявлении сервиса «Авито Недвижимость».
Продавец уточняет, что дом построен по индивидуальному проекту и обещает низкие теплопотери, которые позволят экономить электричество и газ. На земельном участке расположен гараж на три машиноместа, теплица, беседка, баня.
Ранее URA.RU рассказало, что в пригороде Тюмени продается база отдыха за 19 миллионов рублей. Площадь базы 1 гектар, имеется прямой выход к водоему.
В центре Тюмени на продажу выставлен шестикомнатный дом площадью 210 квадратных метров. Объект недвижимости продавец оценил в 200 миллионов рублей. «Продам в центре города дом с земельным участком на выгодных условиях, с хорошей транспортной развязкой. В доме шесть комнат. Общая площадь 210 квадратных метров. Цена — 200 миллионов рублей», — говорится в объявлении сервиса «Авито Недвижимость». Продавец уточняет, что дом построен по индивидуальному проекту и обещает низкие теплопотери, которые позволят экономить электричество и газ. На земельном участке расположен гараж на три машиноместа, теплица, беседка, баня. Ранее URA.RU рассказало, что в пригороде Тюмени продается база отдыха за 19 миллионов рублей. Площадь базы 1 гектар, имеется прямой выход к водоему.