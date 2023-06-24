В Салехарде выступит с концертом рок-певица Юлия Чичерина

В Салехарде (ЯНАО) выступит автор и исполнительница хитов «Ту-лу-ла» и «Жара» Юлия Чичерина. Концерт состоится 8 сентября, сообщается на сайте культурно-делового центра округа.
«Культурно-деловой центр приглашает всех гостей и жителей города 8 сентября в 19 часов 00 минут на открытие XVI творческого сезона! И этот творческий сезон мы хотим открыть праздничным концертом российской рок-певицы, музыканта, автора и исполнительницы песен Юлии Чичериной. В концерте прозвучат песни: „Ту-Лу-Ла“, „Жара“, „Мой рок-н-ролл“, и абсолютно новые композиции», — говорится в сообщении.
Стоимость билетов варьируется от 750 до 1500 рублей. На сайте культурно-делового центра указано, что местные жители уже раскупили все места возле сцены и в центральной части зала.
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