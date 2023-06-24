Девочка на самокате выехала на красный сигнал светофора
В Тюмени на улицы Рижской вечером 23 июня автомобиль сбил 6-летнюю девочку на самокате, которая выехала на красный свет. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.
«По предварительным данным, автомобиль „Датсун“ сбил 6-летнюю девочку, которая на самокате выехала на перекресток во время того, как горел красный сигнал светофора. Ребенок гулял с мамой, но в какой-то момент уехала от нее вперед. Девочка получила ушибы», — сообщают в ведомстве.
На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего. Агентство направило запрос в пресс-службу ГИБДД региона. Ответ ожидается.
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