24 июня 2023
23 июня 2023

В Тюмени сбили 6-летнюю девочку на самокате. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Брифинг ГИБДД. Тюмень, осторожно дети, безопасность на дороге, самокат
Девочка на самокате выехала на красный сигнал светофора Фото:

В Тюмени на улицы Рижской вечером 23 июня автомобиль сбил 6-летнюю девочку на самокате, которая выехала на красный свет. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

«По предварительным данным, автомобиль „Датсун“ сбил 6-летнюю девочку, которая на самокате выехала на перекресток во время того, как горел красный сигнал светофора. Ребенок гулял с мамой, но в какой-то момент уехала от нее вперед. Девочка получила ушибы», — сообщают в ведомстве.

На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего. Агентство направило запрос в пресс-службу ГИБДД региона. Ответ ожидается.

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В Тюмени на улицы Рижской вечером 23 июня автомобиль сбил 6-летнюю девочку на самокате, которая выехала на красный свет. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области. «По предварительным данным, автомобиль „Датсун“ сбил 6-летнюю девочку, которая на самокате выехала на перекресток во время того, как горел красный сигнал светофора. Ребенок гулял с мамой, но в какой-то момент уехала от нее вперед. Девочка получила ушибы», — сообщают в ведомстве. На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего. Агентство направило запрос в пресс-службу ГИБДД региона. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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