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Столица ЯНАО вошла в топ-10 городов по уровню зарплат в различных отраслях

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Работая на госслужбе, салехардцы могут заработать 167 тысяч рублей Фото:

Салехард (ЯНАО) занял седьмую строчку рейтинга городов по уровню зарплат в различных отраслях. По данным аналитиков жители окружной столицы получат максимальный доход в 167 тысяч рублей, работая на госслужбе.

«Салехард — седьмая строчка рейтинга городов по уровню зарплат в различных отраслях. Зарплата — 167 тысяч рублей, отрасль — госслужба», — сообщается в исследовании аналитиков РИА Новости.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом позиция Салехарда немного снизилась. В рейтинге 2022 года город занимал шестую позицию, но уровень зарплат при этом повысился. В прошлом году, работая на госслужбе, жители окружной столицы максимально зарабатывали 151 тысячу рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что больше всего денег можно заработать в Новом Уренгое, Губкинском и Салехарде. За первые шесть месяцев текущего года в Новом Уренгое было открыто почти 8 тысяч вакансий — это 1,6% от всех предложений о работе в Уральском федеральном округе.

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Салехард (ЯНАО) занял седьмую строчку рейтинга городов по уровню зарплат в различных отраслях. По данным аналитиков жители окружной столицы получат максимальный доход в 167 тысяч рублей, работая на госслужбе. «Салехард — седьмая строчка рейтинга городов по уровню зарплат в различных отраслях. Зарплата — 167 тысяч рублей, отрасль — госслужба», — сообщается в исследовании аналитиков РИА Новости. Отмечается, что по сравнению с прошлым годом позиция Салехарда немного снизилась. В рейтинге 2022 года город занимал шестую позицию, но уровень зарплат при этом повысился. В прошлом году, работая на госслужбе, жители окружной столицы максимально зарабатывали 151 тысячу рублей. Ранее URA.RU сообщало, что больше всего денег можно заработать в Новом Уренгое, Губкинском и Салехарде. За первые шесть месяцев текущего года в Новом Уренгое было открыто почти 8 тысяч вакансий — это 1,6% от всех предложений о работе в Уральском федеральном округе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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