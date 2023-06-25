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В ЯНАО муниципальных служащих оштрафовали за контракт с фирмой-коррупционером

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За заключение незаконного контракта оштрафовали представителей заказчика Фото:

Прокуратура ЯНАО привлекла к административной ответственности муниципальных служащих из Пуровского района за то, что они заключили контракт с компанией, ранее уличенной в коррупции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В 2021 году ООО „Арктические строительные технологии“ привлекалось к административной ответственности по статье „Незаконное вознаграждение от имени юридического лица“. В течение двух лет компания не могла участвовать в закупках. Несмотря на это, в 2022 году с ними заключен муниципальный контракт на строительство детской площадки в поселке Уренгой Пуровского района. Четыре должностных лица МКУ „Управление городского хозяйства“, признавших заявку соответствующей, привлечены к административной ответственности», — говорится в сообщении прокуратуры ЯНАО.

Как ранее писало URA.RU, контракт между заказчиком и «Арктическими строительными технологиями» оценивался в 6,6 млн рублей. Заключенную сделку суд признал недействительной. Теперь же наказание понесли муниципальные служащие. По вменяемой им статье КоАП РФ, наказанием является штраф: в размере 1% начальной (максимальной) цены контракта, но не менее 5 000 рублей и не более тридцати тысяч.

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Прокуратура ЯНАО привлекла к административной ответственности муниципальных служащих из Пуровского района за то, что они заключили контракт с компанией, ранее уличенной в коррупции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «В 2021 году ООО „Арктические строительные технологии“ привлекалось к административной ответственности по статье „Незаконное вознаграждение от имени юридического лица“. В течение двух лет компания не могла участвовать в закупках. Несмотря на это, в 2022 году с ними заключен муниципальный контракт на строительство детской площадки в поселке Уренгой Пуровского района. Четыре должностных лица МКУ „Управление городского хозяйства“, признавших заявку соответствующей, привлечены к административной ответственности», — говорится в сообщении прокуратуры ЯНАО. Как ранее писало URA.RU, контракт между заказчиком и «Арктическими строительными технологиями» оценивался в 6,6 млн рублей. Заключенную сделку суд признал недействительной. Теперь же наказание понесли муниципальные служащие. По вменяемой им статье КоАП РФ, наказанием является штраф: в размере 1% начальной (максимальной) цены контракта, но не менее 5 000 рублей и не более тридцати тысяч.
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