Губернатор Шумков: между Россией и Украиной идет гражданская война

Курганский губернатор написал о единстве и исторических землях России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Между Россией и Украиной уже давно идет гражданская война. Об этом заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков. Свою точку зрения глава региона озвучил в telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)».

«Вчера многие заговорили о страшных последствиях возможной гражданской войны. Но она уже идет. Давно и кровопролитно. Абсолютное большинство территории бывшей Украины — это историческая Россия», — пишет курганский губернатор в посте.

Со слов Шумкова, эта гражданская война является прямым следствием распада СССР. Этот конфликт, возможно, был незаметен, пока он не приблизился к Москве, пишет Шумков. Он отмечает, что для единства нужны общие корни и общее будущее. «Именно этого и боятся пуще всего и заморская, и собственная околополитическая шпана. Поскольку они получат мощного конкурента, с которым уже точно не совладать», — подчеркивает Шумков.

Ранее Шумков заявил, что в Курганской области спокойно и стабильно. Такое состояние в регионе наблюдалось на фоне информации о попытке вооруженного мятежа основателя частной армии Евгения Пригожина.