25 июня 2023
24 июня 2023

Губернатор Шумков: между Россией и Украиной идет гражданская война

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Губернаторские чтения. Курган, шумков вадим
Курганский губернатор написал о единстве и исторических землях России Фото:

Между Россией и Украиной уже давно идет гражданская война. Об этом заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков. Свою точку зрения глава региона озвучил в telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)».

«Вчера многие заговорили о страшных последствиях возможной гражданской войны. Но она уже идет. Давно и кровопролитно. Абсолютное большинство территории бывшей Украины — это историческая Россия», — пишет курганский губернатор в посте.

Со слов Шумкова, эта гражданская война является прямым следствием распада СССР. Этот конфликт, возможно, был незаметен, пока он не приблизился к Москве, пишет Шумков. Он отмечает, что для единства нужны общие корни и общее будущее. «Именно этого и боятся пуще всего и заморская, и собственная околополитическая шпана. Поскольку они получат мощного конкурента, с которым уже точно не совладать», — подчеркивает Шумков.

Ранее Шумков заявил, что в Курганской области спокойно и стабильно. Такое состояние в регионе наблюдалось на фоне информации о попытке вооруженного мятежа основателя частной армии Евгения Пригожина.

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Между Россией и Украиной уже давно идет гражданская война. Об этом заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков. Свою точку зрения глава региона озвучил в telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)». «Вчера многие заговорили о страшных последствиях возможной гражданской войны. Но она уже идет. Давно и кровопролитно. Абсолютное большинство территории бывшей Украины — это историческая Россия», — пишет курганский губернатор в посте. Со слов Шумкова, эта гражданская война является прямым следствием распада СССР. Этот конфликт, возможно, был незаметен, пока он не приблизился к Москве, пишет Шумков. Он отмечает, что для единства нужны общие корни и общее будущее. «Именно этого и боятся пуще всего и заморская, и собственная околополитическая шпана. Поскольку они получат мощного конкурента, с которым уже точно не совладать», — подчеркивает Шумков. Ранее Шумков заявил, что в Курганской области спокойно и стабильно. Такое состояние в регионе наблюдалось на фоне информации о попытке вооруженного мятежа основателя частной армии Евгения Пригожина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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