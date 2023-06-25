Владимир Путин посмертно наградил тюменских военных орденами Мужества

В Омутинском районе (Тюменская область) родным участников СВО вручили ордена Мужества, которыми военные были награждены посмертно по указу президента РФ Владимира Путина. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава района Олег Кузнецов.
«Вручили ордена Мужества посмертно родственникам бойцов, которые погибли в ходе спецоперации. Указом президента РФ знаками отличия военнослужащие награждены за боевые заслуги, выдающиеся достижения, отвагу и доблесть, подвиги и отличия в боях по защите Отечества», — написал Олег Кузнецов в своем telegram-канале.
Глава администрации района не стал называть имена погибших героев. Он подчеркнул, что мужчины отдали жизни ради обеспечения безопасности страны и своего народа, показали пример стойкости и верности родине.
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