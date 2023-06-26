В Шурышкарском районе заметили медведя, переплывавшего реку
Жители Шурышкарского района ЯНАО заметили медведя, который переплывал реку и сняли его на видео. Роликом поделился глава района Олег Попов.
«Медведь замечен в районе Кушевата. Только не стоит забывать об осторожности во время подобных съемок», — написал в личном telegram-канале Олег Попов.
На видео видно, как бурый медведь довольно быстро переплывает водоем. С мэром роликом поделились подписчики.
Ранее URA.RU рассказало, что в Лабытнанги к переправе вышел олень. В социальных сетях пользователи пошутили, что олень ждет медведя, который уплыл без него.
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