Мэр из ЯНАО сообщил о плавающем медведе. Видео

В Шурышкарском районе ЯНАО заметили плывущего медведя

27 июня 2023 в 09:20 Размер текста - 17 +

В Шурышкарском районе заметили медведя, переплывавшего реку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Шурышкарского района ЯНАО заметили медведя, который переплывал реку и сняли его на видео. Роликом поделился глава района Олег Попов. «Медведь замечен в районе Кушевата. Только не стоит забывать об осторожности во время подобных съемок», — написал в личном telegram-канале Олег Попов. На видео видно, как бурый медведь довольно быстро переплывает водоем. С мэром роликом поделились подписчики. Ранее URA.RU рассказало, что в Лабытнанги к переправе вышел олень. В социальных сетях пользователи пошутили, что олень ждет медведя, который уплыл без него.

Жители Шурышкарского района ЯНАО заметили медведя, который переплывал реку и сняли его на видео. Роликом поделился глава района Олег Попов. «Медведь замечен в районе Кушевата. Только не стоит забывать об осторожности во время подобных съемок», — написал в личном telegram-канале Олег Попов. На видео видно, как бурый медведь довольно быстро переплывает водоем. С мэром роликом поделились подписчики. Ранее URA.RU рассказало, что в Лабытнанги к переправе вышел олень. В социальных сетях пользователи пошутили, что олень ждет медведя, который уплыл без него.