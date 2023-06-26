26 июня 2023
25 июня 2023
24 июня 2023

Мэр из ЯНАО сообщил о плавающем медведе. Видео

В Шурышкарском районе ЯНАО заметили плывущего медведя
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский зоопарк. Челябинск, малыш, жара, бассейн, лето, зной, бурый медведь
В Шурышкарском районе заметили медведя, переплывавшего реку Фото:

Жители Шурышкарского района ЯНАО заметили медведя, который переплывал реку и сняли его на видео. Роликом поделился глава района Олег Попов.

«Медведь замечен в районе Кушевата. Только не стоит забывать об осторожности во время подобных съемок», — написал в личном telegram-канале Олег Попов.

На видео видно, как бурый медведь довольно быстро переплывает водоем. С мэром роликом поделились подписчики.

Ранее URA.RU рассказало, что в Лабытнанги к переправе вышел олень. В социальных сетях пользователи пошутили, что олень ждет медведя, который уплыл без него.

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Жители Шурышкарского района ЯНАО заметили медведя, который переплывал реку и сняли его на видео. Роликом поделился глава района Олег Попов. «Медведь замечен в районе Кушевата. Только не стоит забывать об осторожности во время подобных съемок», — написал в личном telegram-канале Олег Попов. На видео видно, как бурый медведь довольно быстро переплывает водоем. С мэром роликом поделились подписчики. Ранее URA.RU рассказало, что в Лабытнанги к переправе вышел олень. В социальных сетях пользователи пошутили, что олень ждет медведя, который уплыл без него.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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