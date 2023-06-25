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В ЯНАО олень вышел на переправу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ханты. Сургутский район, сибирь, олени, тайга
Оленя заметили на переправе Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) олень вышел на переправу. Фото животного разместила местная жительница в соцсети «ВКонтакте».

«Чей потеряшка?» — спросила Людмила Айдамирова в группе «Лабытнанги Info». На пост участники группы отреагировали с юмором. «Он на самовыгуле», — отметила Маруся Вашхабитова. «В отпуск поехал, паром ждет», — написала Лиа Ина. «Он медведя ищет, который без него уплыл», — добавил Альмук Ихсанов. «Требуется передержка, а лучше сразу в семью», — прокомментировала фото Лилия Семыкина.

Ранее на переправе Салехард—Лабытнанги заметили песцов. Тогда жители сообщали, что два детеныша играли в снегу.

Олень на переправе
Олень на переправе

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В Лабытнанги (ЯНАО) олень вышел на переправу. Фото животного разместила местная жительница в соцсети «ВКонтакте». «Чей потеряшка?» — спросила Людмила Айдамирова в группе «Лабытнанги Info». На пост участники группы отреагировали с юмором. «Он на самовыгуле», — отметила Маруся Вашхабитова. «В отпуск поехал, паром ждет», — написала Лиа Ина. «Он медведя ищет, который без него уплыл», — добавил Альмук Ихсанов. «Требуется передержка, а лучше сразу в семью», — прокомментировала фото Лилия Семыкина. Ранее на переправе Салехард—Лабытнанги заметили песцов. Тогда жители сообщали, что два детеныша играли в снегу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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