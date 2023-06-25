В ЯНАО олень вышел на переправу. Фото

26 июня 2023 в 10:13 Размер текста - 17 +

Оленя заметили на переправе Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Лабытнанги (ЯНАО) олень вышел на переправу. Фото животного разместила местная жительница в соцсети «ВКонтакте». «Чей потеряшка?» — спросила Людмила Айдамирова в группе «Лабытнанги Info». На пост участники группы отреагировали с юмором. «Он на самовыгуле», — отметила Маруся Вашхабитова. «В отпуск поехал, паром ждет», — написала Лиа Ина. «Он медведя ищет, который без него уплыл», — добавил Альмук Ихсанов. «Требуется передержка, а лучше сразу в семью», — прокомментировала фото Лилия Семыкина. Ранее на переправе Салехард—Лабытнанги заметили песцов. Тогда жители сообщали, что два детеныша играли в снегу. Олень на переправе Группа «Лабытнанги Info», фото: Людмила Айдамирова

В Лабытнанги (ЯНАО) олень вышел на переправу. Фото животного разместила местная жительница в соцсети «ВКонтакте». «Чей потеряшка?» — спросила Людмила Айдамирова в группе «Лабытнанги Info». На пост участники группы отреагировали с юмором. «Он на самовыгуле», — отметила Маруся Вашхабитова. «В отпуск поехал, паром ждет», — написала Лиа Ина. «Он медведя ищет, который без него уплыл», — добавил Альмук Ихсанов. «Требуется передержка, а лучше сразу в семью», — прокомментировала фото Лилия Семыкина. Ранее на переправе Салехард—Лабытнанги заметили песцов. Тогда жители сообщали, что два детеныша играли в снегу.