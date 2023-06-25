Оленя заметили на переправе
В Лабытнанги (ЯНАО) олень вышел на переправу. Фото животного разместила местная жительница в соцсети «ВКонтакте».
«Чей потеряшка?» — спросила Людмила Айдамирова в группе «Лабытнанги Info». На пост участники группы отреагировали с юмором. «Он на самовыгуле», — отметила Маруся Вашхабитова. «В отпуск поехал, паром ждет», — написала Лиа Ина. «Он медведя ищет, который без него уплыл», — добавил Альмук Ихсанов. «Требуется передержка, а лучше сразу в семью», — прокомментировала фото Лилия Семыкина.
Ранее на переправе Салехард—Лабытнанги заметили песцов. Тогда жители сообщали, что два детеныша играли в снегу.
Олень на переправе
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