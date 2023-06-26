Тюменским охотникам ограничат лимит на добычу некоторых видов животных

Тюменские власти с 1 августа планируют понизить лимиты добычи соболя и барсука для охотников. Соответствующий проект постановления разработан региональным Госохотдепартаментом. При этом для других зверей лимиты будут повышены.
«Проект лимита добычи охотничьих ресурсов в Тюменской области на период с 1 августа 2023 до 1 августа 2024. Соболь — 2 799 особей, барсук — 550 особей», — говорится в проекте постановления властей.
Действующие в настоящее время лимиты (истекающие 1 августа) разрешают добывать чуть больше данные животных. Как говорится в документе, разработанном Госохотдепартаментом, новые показатели установлены по согласованию с Минприроды РФ.
По иным видам охотничьих ресурсов ожидается повышение лимитов. Так, жителям региона разрешат добывать больше лосей, косуль, рысей, медведей и выдр.
Как ранее писало URA.RU, выявление фактов незаконной охоты в Тюменской области не редкость. Так, в Тюменском районе будет осужден местный житель, убивший двух косуль.
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