13 июня 2023

Тюменец незаконно убил двух косуль во время охоты

© Служба новостей «URA.RU»
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Стрелок. Москва, охотник, стрелок, ружье, ружье в руках
Туши застреленных животных нашли у обвиняемого в багажнике Фото:

Жителя Тюменской области будут судить за незаконную охоту, в ходе которой от убил двух косуль. Об этом в социальных сетях сообщает областной госохотдепартамент.

«Выявлено нарушение с признаками состава преступления, предусмотренного статьей 258 УК РФ „Незаконная охота“. В Тюменском районе в поселке Червишево сотрудниками ДПС был остановлен автомобиль, в багажнике которого находилось 2 туши незаконно добытых косуль», — говорится в сообщении в социальной сети «ВКонтакте».

Сообщается, что сейчас проводится доследственная проверка. Ранее URA.RU рассказало еще об одном тюменце, который из-за незаконной охоты лишился автомобиля.

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Жителя Тюменской области будут судить за незаконную охоту, в ходе которой от убил двух косуль. Об этом в социальных сетях сообщает областной госохотдепартамент. «Выявлено нарушение с признаками состава преступления, предусмотренного статьей 258 УК РФ „Незаконная охота“. В Тюменском районе в поселке Червишево сотрудниками ДПС был остановлен автомобиль, в багажнике которого находилось 2 туши незаконно добытых косуль», — говорится в сообщении в социальной сети «ВКонтакте». Сообщается, что сейчас проводится доследственная проверка. Ранее URA.RU рассказало еще об одном тюменце, который из-за незаконной охоты лишился автомобиля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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