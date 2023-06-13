Тюменец незаконно убил двух косуль во время охоты

Туши застреленных животных нашли у обвиняемого в багажнике
Жителя Тюменской области будут судить за незаконную охоту, в ходе которой от убил двух косуль. Об этом в социальных сетях сообщает областной госохотдепартамент.
«Выявлено нарушение с признаками состава преступления, предусмотренного статьей 258 УК РФ „Незаконная охота“. В Тюменском районе в поселке Червишево сотрудниками ДПС был остановлен автомобиль, в багажнике которого находилось 2 туши незаконно добытых косуль», — говорится в сообщении в социальной сети «ВКонтакте».
Сообщается, что сейчас проводится доследственная проверка. Ранее URA.RU рассказало еще об одном тюменце, который из-за незаконной охоты лишился автомобиля.
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