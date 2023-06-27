27 июня 2023

Работникам курганского оборонного завода, которые уходят на пенсию, дадут дополнительные деньги

© Служба новостей «URA.RU»
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Фасад здания завода КМЗ. Курган, кмз, курганмашзавод, завод кмз, кмз проходная
Уходящим на пенсию работникам «Курганмашзавода» будут давать допвыплаты Фото:

Работникам «Курганмашзавода», которые уходят на пенсию, планируют выплачивать дополнительные выплаты за многолетний труд. Об этом сообщается в telegram-канале оборонного предприятия.

«Работники ПАО „Курганмашзавод“ при выходе на заслуженный отдых могут рассчитывать на дополнительные выплаты от предприятия за многолетний и добросовестный труд. В зависимости от стажа работы (от 20 лет и более) сотрудник может рассчитывать на разовую выплату, составляющую сумму от полутора до трех своих среднемесячных зарплат», — указано в сообщении. Соответствующее положение утверждено приказом исполнительного директора предприятия.

В пресс-службе предприятия отмечают, что выходное пособие будет выдаваться только один раз. При повторном трудоустройстве выплаты сотрудникам не предусмотрены.

Ранее URA.RU писало, что сотрудникам курганского оборонного завода из-за жары сократят рабочие дни. Согласно приказу, работников будут переводить на вечерние или ночные смены в случае, если температура будет выше нормы СанПиНа.

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Работникам «Курганмашзавода», которые уходят на пенсию, планируют выплачивать дополнительные выплаты за многолетний труд. Об этом сообщается в telegram-канале оборонного предприятия. «Работники ПАО „Курганмашзавод“ при выходе на заслуженный отдых могут рассчитывать на дополнительные выплаты от предприятия за многолетний и добросовестный труд. В зависимости от стажа работы (от 20 лет и более) сотрудник может рассчитывать на разовую выплату, составляющую сумму от полутора до трех своих среднемесячных зарплат», — указано в сообщении. Соответствующее положение утверждено приказом исполнительного директора предприятия. В пресс-службе предприятия отмечают, что выходное пособие будет выдаваться только один раз. При повторном трудоустройстве выплаты сотрудникам не предусмотрены. Ранее URA.RU писало, что сотрудникам курганского оборонного завода из-за жары сократят рабочие дни. Согласно приказу, работников будут переводить на вечерние или ночные смены в случае, если температура будет выше нормы СанПиНа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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