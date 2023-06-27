Работникам курганского оборонного завода, которые уходят на пенсию, дадут дополнительные деньги

Работникам «Курганмашзавода», которые уходят на пенсию, планируют выплачивать дополнительные выплаты за многолетний труд. Об этом сообщается в telegram-канале оборонного предприятия.
«Работники ПАО „Курганмашзавод“ при выходе на заслуженный отдых могут рассчитывать на дополнительные выплаты от предприятия за многолетний и добросовестный труд. В зависимости от стажа работы (от 20 лет и более) сотрудник может рассчитывать на разовую выплату, составляющую сумму от полутора до трех своих среднемесячных зарплат», — указано в сообщении. Соответствующее положение утверждено приказом исполнительного директора предприятия.
В пресс-службе предприятия отмечают, что выходное пособие будет выдаваться только один раз. При повторном трудоустройстве выплаты сотрудникам не предусмотрены.
Ранее URA.RU писало, что сотрудникам курганского оборонного завода из-за жары сократят рабочие дни. Согласно приказу, работников будут переводить на вечерние или ночные смены в случае, если температура будет выше нормы СанПиНа.
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