28 июня 2023

Тюменцам рассказали, на каких базах отдыха дешевле всего отдохнуть загородом

Самый недорогой отдых в Тюмени на пляже озера Андреевское
© Служба новостей «URA.RU»
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Самым бюджетным считается отдых на пляже Андреевского озера Фото:

В окрестностях Тюмени дешевле всего обойдется отдохнуть на пляже озера Андреевское. Въезд туда — бесплатный, но на территории отсутствует инфраструктура и спасатели. Агентство URA.RU составило список мест, где и за сколько можно отдохнуть на выходные.

Самый бюджетный вариант — пляж на берегу Андреевского озера рядом с поселком Боровский. Водоем получил разрешение от регионального управления Роспотребнадзора. Место для отдыха считается диким, здесь нет инфраструктуры и спасателей. Но горожан это не останавливает и из года в год здесь наблюдается ажиотаж.

Среди платных мест дешевле всего для тюменцев будет отдых в пляжном клубе «Куба» на берегу озера Муллаши. Там стоимость проезда на территорию составляет 400 рублей с машины. Однако для более комфортного отдыха горожанам придется доплатить За вип-отдых в lounge-зоне помимо входа нужно будет добавить от 3000 рублей к первоначальной стоимости.

За 500 рублей с машины (количество человек не указано) можно отдохнуть в эко-парке «Боровое», расположенном в 20-м км автодороги Тюмень-Омск. В эту стоимость входит проезд на территорию, бесплатные мангальные зоны, столики. За более комфортный отдых придется доплатить: аренда домов здесь начинается от 10 тысяч рублей и теплых беседок — от 6 тысяч рублей. На территории базы также имеется свое озеро. Официальных документов, разрешающих купаться, у базы нет.

Вход на территорию базы отдыха «Верхний бор» обойдется для тюменцев в 380 рублей. Дети до 7 лет — бесплатно. Пляж имеет разрешение от Роспотребнадзора. В распоряжении гостей — кафе, беседки, дома, мини-зоопарк, термальный бассейн, прокат. Стоимость аренды лучше уточнять на сайте или по телефону базы.

Дороже всего обойдется для тюменцев посещения пляжного клуба Lipovoe — 1000 рублей с человека в выходные. В будни чуть дешевле — 600 рублей. Отдельно придется доплатить за аренду лежака. На территории расположено кафе, где подают авторские коктейли и играет музыка от приглашенных диджеев. Официального разрешения на купание от проверяющих органов у клуба нет.

В Тюменской области с 26 июня 2023 года отменяется особый противопожарный режим. С этого дня в регионе разрешено ходить в лес, жарить шашлыки и собирать грибы.

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В окрестностях Тюмени дешевле всего обойдется отдохнуть на пляже озера Андреевское. Въезд туда — бесплатный, но на территории отсутствует инфраструктура и спасатели. Агентство URA.RU составило список мест, где и за сколько можно отдохнуть на выходные. Самый бюджетный вариант — пляж на берегу Андреевского озера рядом с поселком Боровский. Водоем получил разрешение от регионального управления Роспотребнадзора. Место для отдыха считается диким, здесь нет инфраструктуры и спасателей. Но горожан это не останавливает и из года в год здесь наблюдается ажиотаж. Среди платных мест дешевле всего для тюменцев будет отдых в пляжном клубе «Куба» на берегу озера Муллаши. Там стоимость проезда на территорию составляет 400 рублей с машины. Однако для более комфортного отдыха горожанам придется доплатить За вип-отдых в lounge-зоне помимо входа нужно будет добавить от 3000 рублей к первоначальной стоимости. За 500 рублей с машины (количество человек не указано) можно отдохнуть в эко-парке «Боровое», расположенном в 20-м км автодороги Тюмень-Омск. В эту стоимость входит проезд на территорию, бесплатные мангальные зоны, столики. За более комфортный отдых придется доплатить: аренда домов здесь начинается от 10 тысяч рублей и теплых беседок — от 6 тысяч рублей. На территории базы также имеется свое озеро. Официальных документов, разрешающих купаться, у базы нет. Вход на территорию базы отдыха «Верхний бор» обойдется для тюменцев в 380 рублей. Дети до 7 лет — бесплатно. Пляж имеет разрешение от Роспотребнадзора. В распоряжении гостей — кафе, беседки, дома, мини-зоопарк, термальный бассейн, прокат. Стоимость аренды лучше уточнять на сайте или по телефону базы. Дороже всего обойдется для тюменцев посещения пляжного клуба Lipovoe — 1000 рублей с человека в выходные. В будни чуть дешевле — 600 рублей. Отдельно придется доплатить за аренду лежака. На территории расположено кафе, где подают авторские коктейли и играет музыка от приглашенных диджеев. Официального разрешения на купание от проверяющих органов у клуба нет. В Тюменской области с 26 июня 2023 года отменяется особый противопожарный режим. С этого дня в регионе разрешено ходить в лес, жарить шашлыки и собирать грибы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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