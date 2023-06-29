В зоне СВО погиб командир взвода из Нового Уренгоя. Фото

30 июня 2023 в 18:26 Размер текста - 17 +

Евгений Виноградский из Нового Уренгоя погиб в бою 14 июня Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине При выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции погиб житель Нового Уренгоя (ЯНАО) лейтенант Евгений Виноградский. О гибели офицера сообщил мэр города Андрей Воронов. «В зоне СВО погиб наш земляк Евгений Виноградский. Он начал службу в должности командира мотострелкового взвода в звании лейтенанта. 14 июня он геройски погиб при выполнении боевого задания», — написал в своем telegram-канале Андрей Воронов. Мэр сообщил, что Евгений родился и вырос в Новом Уренгое, окончил школу №12. Воронов выразил соболезнования семье и близким героя и обещал свою помощь и поддержку. Специальная военная операция по защите регионов РФ началась 24 февраля 2022 года. В выполнении задач принимают участие солдаты и офицеры со всей России, в том числе и с Ямала. Евгений Виноградский из нового Уренгоя пал в бою 14 июня Фото: telegram-канал Андрея Воронова

При выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции погиб житель Нового Уренгоя (ЯНАО) лейтенант Евгений Виноградский. О гибели офицера сообщил мэр города Андрей Воронов. «В зоне СВО погиб наш земляк Евгений Виноградский. Он начал службу в должности командира мотострелкового взвода в звании лейтенанта. 14 июня он геройски погиб при выполнении боевого задания», — написал в своем telegram-канале Андрей Воронов. Мэр сообщил, что Евгений родился и вырос в Новом Уренгое, окончил школу №12. Воронов выразил соболезнования семье и близким героя и обещал свою помощь и поддержку. Специальная военная операция по защите регионов РФ началась 24 февраля 2022 года. В выполнении задач принимают участие солдаты и офицеры со всей России, в том числе и с Ямала.