При выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции погиб житель Нового Уренгоя (ЯНАО) лейтенант Евгений Виноградский. О гибели офицера сообщил мэр города Андрей Воронов.
«В зоне СВО погиб наш земляк Евгений Виноградский. Он начал службу в должности командира мотострелкового взвода в звании лейтенанта. 14 июня он геройски погиб при выполнении боевого задания», — написал в своем telegram-канале Андрей Воронов.
Мэр сообщил, что Евгений родился и вырос в Новом Уренгое, окончил школу №12. Воронов выразил соболезнования семье и близким героя и обещал свою помощь и поддержку.
Специальная военная операция по защите регионов РФ началась 24 февраля 2022 года. В выполнении задач принимают участие солдаты и офицеры со всей России, в том числе и с Ямала.
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