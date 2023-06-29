29 июня 2023

В зоне СВО погиб командир взвода из Нового Уренгоя. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Иллюстрации к прощаниям с погибшими военнослужащими. Пермь, почетный караул, погибший в СВО, воинские почести
Евгений Виноградский из Нового Уренгоя погиб в бою 14 июня Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

При выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции погиб житель Нового Уренгоя (ЯНАО) лейтенант Евгений Виноградский. О гибели офицера сообщил мэр города Андрей Воронов.

«В зоне СВО погиб наш земляк Евгений Виноградский. Он начал службу в должности командира мотострелкового взвода в звании лейтенанта. 14 июня он геройски погиб при выполнении боевого задания», — написал в своем telegram-канале Андрей Воронов.

Мэр сообщил, что Евгений родился и вырос в Новом Уренгое, окончил школу №12. Воронов выразил соболезнования семье и близким героя и обещал свою помощь и поддержку.

Специальная военная операция по защите регионов РФ началась 24 февраля 2022 года. В выполнении задач принимают участие солдаты и офицеры со всей России, в том числе и с Ямала.

Евгений Виноградский из нового Уренгоя пал в бою 14 июня
Евгений Виноградский из нового Уренгоя пал в бою 14 июня
Фото:

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При выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции погиб житель Нового Уренгоя (ЯНАО) лейтенант Евгений Виноградский. О гибели офицера сообщил мэр города Андрей Воронов. «В зоне СВО погиб наш земляк Евгений Виноградский. Он начал службу в должности командира мотострелкового взвода в звании лейтенанта. 14 июня он геройски погиб при выполнении боевого задания», — написал в своем telegram-канале Андрей Воронов. Мэр сообщил, что Евгений родился и вырос в Новом Уренгое, окончил школу №12. Воронов выразил соболезнования семье и близким героя и обещал свою помощь и поддержку. Специальная военная операция по защите регионов РФ началась 24 февраля 2022 года. В выполнении задач принимают участие солдаты и офицеры со всей России, в том числе и с Ямала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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