Nice-Matin: французский суд признал РФ владельцем церкви и кладбища в Ницце

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Французский суд постановил, что ACOR должна передать ключи от церкви в Ницце Кремлю
Французский суд постановил, что ACOR должна передать ключи от церкви в Ницце Кремлю Фото:

Апелляционный суд города Экс-ан-Прованс вынес решение, согласно которому Российская Федерация признана собственником церкви святых Николая и Александры, а также православного кладбища Кокад в Ницце. Об этом сообщает французская газета Nice-Matin.

«На основании постановления апелляционного суда Экс-ан-Прованса она (ассоциация ACOR — прим. URA.RU) должна передать ключи от церкви на улице Лоншан, а также русское кладбище Кокад, Кремлю», — пишет издание. Там уточняется, что такое решение стало итогом разрешения имущественного спора с Русской православной культовой ассоциацией Ниццы (ACOR), ранее осуществлявшей управление данным имуществом и несколькими другими объектами. В четверг ассоциация может быть принудительно выселена. 

Ранее суд в Ницце признал право РФ на владение тремя земельными участками, расположенными вокруг православного Свято-Николаевского собора в центре города. В то же время в феврале судебная инстанция оставила за ACOR право собственности на церковь и кладбище Кокад.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Апелляционный суд города Экс-ан-Прованс вынес решение, согласно которому Российская Федерация признана собственником церкви святых Николая и Александры, а также православного кладбища Кокад в Ницце. Об этом сообщает французская газета Nice-Matin. «На основании постановления апелляционного суда Экс-ан-Прованса она (ассоциация ACOR — прим. URA.RU) должна передать ключи от церкви на улице Лоншан, а также русское кладбище Кокад, Кремлю», — пишет издание. Там уточняется, что такое решение стало итогом разрешения имущественного спора с Русской православной культовой ассоциацией Ниццы (ACOR), ранее осуществлявшей управление данным имуществом и несколькими другими объектами. В четверг ассоциация может быть принудительно выселена.  Ранее суд в Ницце признал право РФ на владение тремя земельными участками, расположенными вокруг православного Свято-Николаевского собора в центре города. В то же время в феврале судебная инстанция оставила за ACOR право собственности на церковь и кладбище Кокад.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...