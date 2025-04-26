Nice-Matin: французский суд признал РФ владельцем церкви и кладбища в Ницце

Апелляционный суд города Экс-ан-Прованс вынес решение, согласно которому Российская Федерация признана собственником церкви святых Николая и Александры, а также православного кладбища Кокад в Ницце. Об этом сообщает французская газета Nice-Matin.
«На основании постановления апелляционного суда Экс-ан-Прованса она (ассоциация ACOR — прим. URA.RU) должна передать ключи от церкви на улице Лоншан, а также русское кладбище Кокад, Кремлю», — пишет издание. Там уточняется, что такое решение стало итогом разрешения имущественного спора с Русской православной культовой ассоциацией Ниццы (ACOR), ранее осуществлявшей управление данным имуществом и несколькими другими объектами. В четверг ассоциация может быть принудительно выселена.
Ранее суд в Ницце признал право РФ на владение тремя земельными участками, расположенными вокруг православного Свято-Николаевского собора в центре города. В то же время в феврале судебная инстанция оставила за ACOR право собственности на церковь и кладбище Кокад.
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