30 июня 2023

В Тюмени из-за реновации снесут 92 жилых дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, экскаватор, снос дома, руины, разрушение жилого дома
Аукцион пройдет 31 июля Фото:

Власти Тюмени ищут подрядчика для того, чтобы провести реновацию в нескольких районах. Для этого придется снести 92 жилых дома. Данный документ опубликовали на официальном сайте администрации города.

«На торги был выставлен участок на несмежных улицах Кемеровская — Саратовская — Рылеева — Тюменская, улицы Новопортовская, улицы Мориса Тореза. Весь срок реновации продлиться восемь лет. Площадь участков — 14 гектаров. Будет снесено 92 жилых дома», — написано в документе.

Начальная цена за право застройки этих участков — 65 547,78 рублей. Перед этим нужно внести задаток в размере 20 миллионов рублей. Аукцион состоится 31 июля.

Ранее URA.RU писало, что власти региона выставили на приватизацию объект культурного наследия, который расположен в историческом центре Тобольска — «Магазин Г.Н. Константинова». Здание решили продавать по его начальной цене в один рубль.

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Власти Тюмени ищут подрядчика для того, чтобы провести реновацию в нескольких районах. Для этого придется снести 92 жилых дома. Данный документ опубликовали на официальном сайте администрации города. «На торги был выставлен участок на несмежных улицах Кемеровская — Саратовская — Рылеева — Тюменская, улицы Новопортовская, улицы Мориса Тореза. Весь срок реновации продлиться восемь лет. Площадь участков — 14 гектаров. Будет снесено 92 жилых дома», — написано в документе. Начальная цена за право застройки этих участков — 65 547,78 рублей. Перед этим нужно внести задаток в размере 20 миллионов рублей. Аукцион состоится 31 июля. Ранее URA.RU писало, что власти региона выставили на приватизацию объект культурного наследия, который расположен в историческом центре Тобольска — «Магазин Г.Н. Константинова». Здание решили продавать по его начальной цене в один рубль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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