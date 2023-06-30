В Тюмени из-за реновации снесут 92 жилых дома

Власти Тюмени ищут подрядчика для того, чтобы провести реновацию в нескольких районах. Для этого придется снести 92 жилых дома. Данный документ опубликовали на официальном сайте администрации города.
«На торги был выставлен участок на несмежных улицах Кемеровская — Саратовская — Рылеева — Тюменская, улицы Новопортовская, улицы Мориса Тореза. Весь срок реновации продлиться восемь лет. Площадь участков — 14 гектаров. Будет снесено 92 жилых дома», — написано в документе.
Начальная цена за право застройки этих участков — 65 547,78 рублей. Перед этим нужно внести задаток в размере 20 миллионов рублей. Аукцион состоится 31 июля.
Ранее URA.RU писало, что власти региона выставили на приватизацию объект культурного наследия, который расположен в историческом центре Тобольска — «Магазин Г.Н. Константинова». Здание решили продавать по его начальной цене в один рубль.
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