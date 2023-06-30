30 июня 2023

Федеральный министр похвалил Моора за развитие ключевой отрасли. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Портреты политиков, чиновников. архив. Пермь, моор александр
На федеральном уровне берут практики по развитию туристической отрасли в Тюменской области Фото:

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников поблагодарил губернатора Тюменской области Александра Моора за системную работу в регионе. На федеральном уровне по развитию туристической отрасли берется опыт Тюменской области. Об этом сообщил информационный центр правительсво в telegram-канале.

«В субъектах Уральского федерального округа сильные управленческие команды. Среди точек роста — туризм. На примере Тобольска можно увидеть, как меняется облик города и его восприятие в глазах жителей страны. Благодаря этому улучшается качество среды для жителей и укрепляется экономика. На федеральном уровне берут во внимание региональные практики по развитию туристической отрасли, в том числе опыт Тюменской области», — пишут в пресс-службе.

Также Решетников отметил, что регион использует самостоятельные ресурсы, поэтому власти города не всегда обращаются к федеральному бюджету. Многие решения оказываются эффективнее типовых. Глава Минэкономразвития уверен, что сопряжения общих усилий получится делать на высшем уровне.

Ранее URA.RU писало, что Александр Моор подвел итоги встречи с Максимом Решетниковым. Губернатор предложил Минэкономразвития расширить условия для применения механизма льготного кредитования при строительстве мини-отелей. Они будут обустроены в зданиях-памятниках федерального значения.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Минэкономразвития России Максим Решетников поблагодарил губернатора Тюменской области Александра Моора за системную работу в регионе. На федеральном уровне по развитию туристической отрасли берется опыт Тюменской области. Об этом сообщил информационный центр правительсво в telegram-канале. «В субъектах Уральского федерального округа сильные управленческие команды. Среди точек роста — туризм. На примере Тобольска можно увидеть, как меняется облик города и его восприятие в глазах жителей страны. Благодаря этому улучшается качество среды для жителей и укрепляется экономика. На федеральном уровне берут во внимание региональные практики по развитию туристической отрасли, в том числе опыт Тюменской области», — пишут в пресс-службе. Также Решетников отметил, что регион использует самостоятельные ресурсы, поэтому власти города не всегда обращаются к федеральному бюджету. Многие решения оказываются эффективнее типовых. Глава Минэкономразвития уверен, что сопряжения общих усилий получится делать на высшем уровне. Ранее URA.RU писало, что Александр Моор подвел итоги встречи с Максимом Решетниковым. Губернатор предложил Минэкономразвития расширить условия для применения механизма льготного кредитования при строительстве мини-отелей. Они будут обустроены в зданиях-памятниках федерального значения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...