Федеральный министр похвалил Моора за развитие ключевой отрасли. Видео

01 июля 2023 в 12:48 Размер текста - 17 +

На федеральном уровне берут практики по развитию туристической отрасли в Тюменской области Фото: Сергей Русанов © URA.RU Глава Минэкономразвития России Максим Решетников поблагодарил губернатора Тюменской области Александра Моора за системную работу в регионе. На федеральном уровне по развитию туристической отрасли берется опыт Тюменской области. Об этом сообщил информационный центр правительсво в telegram-канале. «В субъектах Уральского федерального округа сильные управленческие команды. Среди точек роста — туризм. На примере Тобольска можно увидеть, как меняется облик города и его восприятие в глазах жителей страны. Благодаря этому улучшается качество среды для жителей и укрепляется экономика. На федеральном уровне берут во внимание региональные практики по развитию туристической отрасли, в том числе опыт Тюменской области», — пишут в пресс-службе. Также Решетников отметил, что регион использует самостоятельные ресурсы, поэтому власти города не всегда обращаются к федеральному бюджету. Многие решения оказываются эффективнее типовых. Глава Минэкономразвития уверен, что сопряжения общих усилий получится делать на высшем уровне. Ранее URA.RU писало, что Александр Моор подвел итоги встречи с Максимом Решетниковым. Губернатор предложил Минэкономразвития расширить условия для применения механизма льготного кредитования при строительстве мини-отелей. Они будут обустроены в зданиях-памятниках федерального значения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников поблагодарил губернатора Тюменской области Александра Моора за системную работу в регионе. На федеральном уровне по развитию туристической отрасли берется опыт Тюменской области. Об этом сообщил информационный центр правительсво в telegram-канале. «В субъектах Уральского федерального округа сильные управленческие команды. Среди точек роста — туризм. На примере Тобольска можно увидеть, как меняется облик города и его восприятие в глазах жителей страны. Благодаря этому улучшается качество среды для жителей и укрепляется экономика. На федеральном уровне берут во внимание региональные практики по развитию туристической отрасли, в том числе опыт Тюменской области», — пишут в пресс-службе. Также Решетников отметил, что регион использует самостоятельные ресурсы, поэтому власти города не всегда обращаются к федеральному бюджету. Многие решения оказываются эффективнее типовых. Глава Минэкономразвития уверен, что сопряжения общих усилий получится делать на высшем уровне. Ранее URA.RU писало, что Александр Моор подвел итоги встречи с Максимом Решетниковым. Губернатор предложил Минэкономразвития расширить условия для применения механизма льготного кредитования при строительстве мини-отелей. Они будут обустроены в зданиях-памятниках федерального значения.