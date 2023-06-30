Губернатор Моор подвел итоги встречи с федеральным министром

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Пресс-конференция правительства. Тюмень , моор александр
Губернатор выразил уверенность в экономическом и туристическом развитии региона Фото:

Александр Моор подвел итоги встречи с главой Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым. О планах на развитие региона он сообщил в своем telegram-канале.

«Предложил Минэкономразвития расширить условия для применения механизма льготного кредитования при строительстве мини-отелей, которые расположатся в зданиях-памятниках федерального значения. Сейчас эта мера распространяется только на крупные гостиницы, от 120 номеров. Но в Тобольске, например, в Нижнем Посаде, нужны и небольшие отели. Министерство взяло наше предложение в разработку», — рассказал губернатор.

30 июня в Тобольске прошла рабочая встреча Александра Моора с главой Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым и Владимиром Якушевым. На совещании губернатор отчитался перед главой Минэкономразвития РФ о росте налогов от туризма.

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Александр Моор подвел итоги встречи с главой Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым. О планах на развитие региона он сообщил в своем telegram-канале. «Предложил Минэкономразвития расширить условия для применения механизма льготного кредитования при строительстве мини-отелей, которые расположатся в зданиях-памятниках федерального значения. Сейчас эта мера распространяется только на крупные гостиницы, от 120 номеров. Но в Тобольске, например, в Нижнем Посаде, нужны и небольшие отели. Министерство взяло наше предложение в разработку», — рассказал губернатор. 30 июня в Тобольске прошла рабочая встреча Александра Моора с главой Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым и Владимиром Якушевым. На совещании губернатор отчитался перед главой Минэкономразвития РФ о росте налогов от туризма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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