Губернатор Моор подвел итоги встречи с федеральным министром

Губернатор выразил уверенность в экономическом и туристическом развитии региона Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Александр Моор подвел итоги встречи с главой Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым. О планах на развитие региона он сообщил в своем telegram-канале.

«Предложил Минэкономразвития расширить условия для применения механизма льготного кредитования при строительстве мини-отелей, которые расположатся в зданиях-памятниках федерального значения. Сейчас эта мера распространяется только на крупные гостиницы, от 120 номеров. Но в Тобольске, например, в Нижнем Посаде, нужны и небольшие отели. Министерство взяло наше предложение в разработку», — рассказал губернатор.

30 июня в Тобольске прошла рабочая встреча Александра Моора с главой Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым и Владимиром Якушевым. На совещании губернатор отчитался перед главой Минэкономразвития РФ о росте налогов от туризма.