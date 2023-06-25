25 июня 2023

Тюменцам на две недели перекроют проезд по одной из центральных улиц. Карта

В Тюмени с 6 по 20 июля закроют проезд по участку улицы Грибоедова
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Семнадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, дорожные работы, проезд закрыт, перекрытие дороги, коммунальные службы, переулок красный, перекрытие движения, ремонт трубопровода
Ремонт сетей и перекрытие участка улицы продлятся две недели Фото:

В Тюмени с 6 по 20 июля будет перекрыт проезд на улице Грибоедова, в районе дома №8. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

«С 6 по 20 июля будет прекращено движение транспортных средств на автомобильной дороге в районе дома № 8 по улице Грибоедова. Причина — капитальный ремонт тепловых сетей», — говорится в объявлении администрации города.

Объехать перекрытый участок можно будет по улицам Смоленской, Кузнецова, Ялуторовской. Ранее URA.RU писало, что с 4 по 11 июля перекрытие ожидается на улице Казачьи Луга.

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В Тюмени с 6 по 20 июля будет перекрыт проезд на улице Грибоедова, в районе дома №8. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города. «С 6 по 20 июля будет прекращено движение транспортных средств на автомобильной дороге в районе дома № 8 по улице Грибоедова. Причина — капитальный ремонт тепловых сетей», — говорится в объявлении администрации города. Объехать перекрытый участок можно будет по улицам Смоленской, Кузнецова, Ялуторовской. Ранее URA.RU писало, что с 4 по 11 июля перекрытие ожидается на улице Казачьи Луга.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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