Ремонт сетей и перекрытие участка улицы продлятся две недели
В Тюмени с 6 по 20 июля будет перекрыт проезд на улице Грибоедова, в районе дома №8. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
«С 6 по 20 июля будет прекращено движение транспортных средств на автомобильной дороге в районе дома № 8 по улице Грибоедова. Причина — капитальный ремонт тепловых сетей», — говорится в объявлении администрации города.
Объехать перекрытый участок можно будет по улицам Смоленской, Кузнецова, Ялуторовской. Ранее URA.RU писало, что с 4 по 11 июля перекрытие ожидается на улице Казачьи Луга.
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