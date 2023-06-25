Тюменцам на две недели перекроют проезд по одной из центральных улиц. Карта

В Тюмени с 6 по 20 июля закроют проезд по участку улицы Грибоедова

26 июня 2023 в 14:55 Размер текста - 17 +

Ремонт сетей и перекрытие участка улицы продлятся две недели Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени с 6 по 20 июля будет перекрыт проезд на улице Грибоедова, в районе дома №8. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города. «С 6 по 20 июля будет прекращено движение транспортных средств на автомобильной дороге в районе дома № 8 по улице Грибоедова. Причина — капитальный ремонт тепловых сетей», — говорится в объявлении администрации города. Объехать перекрытый участок можно будет по улицам Смоленской, Кузнецова, Ялуторовской. Ранее URA.RU писало, что с 4 по 11 июля перекрытие ожидается на улице Казачьи Луга. Скрин: пресс-служба мэрии Тюмени

В Тюмени с 6 по 20 июля будет перекрыт проезд на улице Грибоедова, в районе дома №8. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города. «С 6 по 20 июля будет прекращено движение транспортных средств на автомобильной дороге в районе дома № 8 по улице Грибоедова. Причина — капитальный ремонт тепловых сетей», — говорится в объявлении администрации города. Объехать перекрытый участок можно будет по улицам Смоленской, Кузнецова, Ялуторовской. Ранее URA.RU писало, что с 4 по 11 июля перекрытие ожидается на улице Казачьи Луга.