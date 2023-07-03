03 июля 2023

Губернатор Моор завоевал поддержку бизнеса благодаря новому закону

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание к заседанию Госсовета. Москва, моор александр
Своим решением Моор обеспечил себе поддержку предпринимателей Фото:

Губернатор Моор завоевал поддержку бизнеса с помощью закона о сохранении размера налоговой ставки для бизнеса в 5%. Об этом сообщила советник губернатора и президент тюменской Торгово-промышленной палаты Ольга Езикеева, собравшая обратную связь от предпринимателей.

«Спасибо Александру Викторовичу (Моору) за продление налоговой ставки для самозанятых. Предприниматели уже выразили свою благодарность», — заявила Ольга Езикеева на пресс-конференции.

Ранее депутаты Тюменской областной думы приняли закон, который гарантирует предпринимателям поддержку от властей. По инициативе губернатора региона Александра Моора, в ближайшие пять лет для представителей малого и среднего бизнеса не будут повышаться налоги. Для предпринимателей, работающих по системе упрощенного налогообложения, налог составляет 5%.

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Губернатор Моор завоевал поддержку бизнеса с помощью закона о сохранении размера налоговой ставки для бизнеса в 5%. Об этом сообщила советник губернатора и президент тюменской Торгово-промышленной палаты Ольга Езикеева, собравшая обратную связь от предпринимателей. «Спасибо Александру Викторовичу (Моору) за продление налоговой ставки для самозанятых. Предприниматели уже выразили свою благодарность», — заявила Ольга Езикеева на пресс-конференции. Ранее депутаты Тюменской областной думы приняли закон, который гарантирует предпринимателям поддержку от властей. По инициативе губернатора региона Александра Моора, в ближайшие пять лет для представителей малого и среднего бизнеса не будут повышаться налоги. Для предпринимателей, работающих по системе упрощенного налогообложения, налог составляет 5%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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