Губернатор Моор завоевал поддержку бизнеса благодаря новому закону

04 июля 2023 в 15:54 Размер текста - 17 +

Своим решением Моор обеспечил себе поддержку предпринимателей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Моор завоевал поддержку бизнеса с помощью закона о сохранении размера налоговой ставки для бизнеса в 5%. Об этом сообщила советник губернатора и президент тюменской Торгово-промышленной палаты Ольга Езикеева, собравшая обратную связь от предпринимателей. «Спасибо Александру Викторовичу (Моору) за продление налоговой ставки для самозанятых. Предприниматели уже выразили свою благодарность», — заявила Ольга Езикеева на пресс-конференции. Ранее депутаты Тюменской областной думы приняли закон, который гарантирует предпринимателям поддержку от властей. По инициативе губернатора региона Александра Моора, в ближайшие пять лет для представителей малого и среднего бизнеса не будут повышаться налоги. Для предпринимателей, работающих по системе упрощенного налогообложения, налог составляет 5%.

Губернатор Моор завоевал поддержку бизнеса с помощью закона о сохранении размера налоговой ставки для бизнеса в 5%. Об этом сообщила советник губернатора и президент тюменской Торгово-промышленной палаты Ольга Езикеева, собравшая обратную связь от предпринимателей. «Спасибо Александру Викторовичу (Моору) за продление налоговой ставки для самозанятых. Предприниматели уже выразили свою благодарность», — заявила Ольга Езикеева на пресс-конференции. Ранее депутаты Тюменской областной думы приняли закон, который гарантирует предпринимателям поддержку от властей. По инициативе губернатора региона Александра Моора, в ближайшие пять лет для представителей малого и среднего бизнеса не будут повышаться налоги. Для предпринимателей, работающих по системе упрощенного налогообложения, налог составляет 5%.