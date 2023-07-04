Медику из Курганской области отказали в выплате в 750 тысяч рублей

Медику из Курганской области отказали выплате в 750 тысяч рублей

05 июля 2023 в 11:00 Размер текста - 17 +

Суд отказал медику в выплате 750 тысяч рублей по программе «Земский фельдшер» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Суд отказал в единовременной выплате, которая предусмотрена программой «Земский фельдшер», медику из Шадринска (Курганская область) Светлане Голубевой. Шадринский прокурор встал на защиту медика и планирует обжаловать решение в курганском облсуде. Информацию о разбирательстве URA.RU сообщил Александр Андрюков, представляющий интересы фельдшера в суде. Голубева 12 лет проработала в Шадринской ЦРБ. Узнав о программе, она согласилась перейти на должность заведующего ФАП-фельдшера в с. Верхняя Полевая, и должна была получить компенсационные деньги. Но департамент здравоохранения отказался выплачивать подъемные из-за того, что женщина не жила в селе и не имела там прописки. «Прокурор встал на сторону медика и направил иск в курганский горсуд с требованием выплатить положенные 750 тыс. рублей. В качестве доводов приводили и тот факт, что в селе нет домов на продажу и в аренду. Депздрав также не обеспечил сотрудницу жильем в этом селе», — сообщает правозащитник Андрюков. Несмотря на то что фельдшер ежедневно приезжает на работу в село из Шадринска, суд счел, что для получения выплаты ей необходимо обязательно проживать по месту работы. Представители депздрава имели аналогичную позицию. По итогам рассмотрения иска суд отказал женщине в выплате. Андрюков уверен, что власти должны выплатить фельдшеру подъемные, так как год назад были изменения в законодательстве. В частности, в постановлении правительства РФ (от 22 апреля 2022 года №739) говорится, что «теперь условием получения поддержки не является обязательный переезд в сельскую местность», а для получения выплаты необходимо только заключить договор с лечебным учреждением в сельской местности, обязуясь отработать там не менее пяти лет. Голубева заключила такой договор на неопределенный срок.



Пресс-служба прокуратуры подтвердила, что прокурор будет оспаривать решение суда в вышестоящей инстанции. В правительство Курганской области направлен запрос, на момент публикации ответ не поступил.



Ранее URA.RU писало, что по данным депздрава, в Курганской области открыто 454 вакансии врачей. Наибольший дефицит медиков приходится на Центральные районные больницы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Суд отказал в единовременной выплате, которая предусмотрена программой «Земский фельдшер», медику из Шадринска (Курганская область) Светлане Голубевой. Шадринский прокурор встал на защиту медика и планирует обжаловать решение в курганском облсуде. Информацию о разбирательстве URA.RU сообщил Александр Андрюков, представляющий интересы фельдшера в суде. Голубева 12 лет проработала в Шадринской ЦРБ. Узнав о программе, она согласилась перейти на должность заведующего ФАП-фельдшера в с. Верхняя Полевая, и должна была получить компенсационные деньги. Но департамент здравоохранения отказался выплачивать подъемные из-за того, что женщина не жила в селе и не имела там прописки. «Прокурор встал на сторону медика и направил иск в курганский горсуд с требованием выплатить положенные 750 тыс. рублей. В качестве доводов приводили и тот факт, что в селе нет домов на продажу и в аренду. Депздрав также не обеспечил сотрудницу жильем в этом селе», — сообщает правозащитник Андрюков. Несмотря на то что фельдшер ежедневно приезжает на работу в село из Шадринска, суд счел, что для получения выплаты ей необходимо обязательно проживать по месту работы. Представители депздрава имели аналогичную позицию. По итогам рассмотрения иска суд отказал женщине в выплате. Андрюков уверен, что власти должны выплатить фельдшеру подъемные, так как год назад были изменения в законодательстве. В частности, в постановлении правительства РФ (от 22 апреля 2022 года №739) говорится, что «теперь условием получения поддержки не является обязательный переезд в сельскую местность», а для получения выплаты необходимо только заключить договор с лечебным учреждением в сельской местности, обязуясь отработать там не менее пяти лет. Голубева заключила такой договор на неопределенный срок. Пресс-служба прокуратуры подтвердила, что прокурор будет оспаривать решение суда в вышестоящей инстанции. В правительство Курганской области направлен запрос, на момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что по данным депздрава, в Курганской области открыто 454 вакансии врачей. Наибольший дефицит медиков приходится на Центральные районные больницы.