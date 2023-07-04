В Тюменской области мать решила воспитать сына и побила его топором

Мать ударила сына тупой стороной топора Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В селе Новая Заимка (Тюменская область) 64-летняя мать поссорилась с сыном во время распития алкоголя и решила воспитать его, ударив по нему обухом топора (тупой конец инструмента). Об этом происшествии рассказали в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области

«Жительница с. Новая Заимка Заводоуковского района дома распивала спиртные напитки со своим сыном. В ходе возникшей ссоры с целью воспитания женщина взяла топор и, используя его в качестве оружия, нанесла деревянным обухом три удара по голове мужчины, причинив три раны волосистой части головы, которые причинили легкий вред здоровью потерпевшего», — сообщили в пресс-службе судов.

Там уточнили, что мама после случившегося помогла обработать раны и вызвала скорую помощь. В ходе расследования принимала активное участие, а перед сыном раскаялась и попросила прощения. В итоге мировой судья Заводоуковского судебного района принял решение о прекращении уголовного дела, так как родственники помирились.