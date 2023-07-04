04 июля 2023

В Тюменской области мать решила воспитать сына и побила его топором

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейд руководителей города по социальным объектам. Курган, топор
Мать ударила сына тупой стороной топора Фото:

В селе Новая Заимка (Тюменская область) 64-летняя мать поссорилась с сыном во время распития алкоголя и решила воспитать его, ударив по нему обухом топора (тупой конец инструмента). Об этом происшествии рассказали в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области

«Жительница с. Новая Заимка Заводоуковского района дома распивала спиртные напитки со своим сыном. В ходе возникшей ссоры с целью воспитания женщина взяла топор и, используя его в качестве оружия, нанесла деревянным обухом три удара по голове мужчины, причинив три раны волосистой части головы, которые причинили легкий вред здоровью потерпевшего», — сообщили в пресс-службе судов.

Там уточнили, что мама после случившегося помогла обработать раны и вызвала скорую помощь. В ходе расследования принимала активное участие, а перед сыном раскаялась и попросила прощения. В итоге мировой судья Заводоуковского судебного района принял решение о прекращении уголовного дела, так как родственники помирились.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В селе Новая Заимка (Тюменская область) 64-летняя мать поссорилась с сыном во время распития алкоголя и решила воспитать его, ударив по нему обухом топора (тупой конец инструмента). Об этом происшествии рассказали в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области «Жительница с. Новая Заимка Заводоуковского района дома распивала спиртные напитки со своим сыном. В ходе возникшей ссоры с целью воспитания женщина взяла топор и, используя его в качестве оружия, нанесла деревянным обухом три удара по голове мужчины, причинив три раны волосистой части головы, которые причинили легкий вред здоровью потерпевшего», — сообщили в пресс-службе судов. Там уточнили, что мама после случившегося помогла обработать раны и вызвала скорую помощь. В ходе расследования принимала активное участие, а перед сыном раскаялась и попросила прощения. В итоге мировой судья Заводоуковского судебного района принял решение о прекращении уголовного дела, так как родственники помирились.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...