В Тюменской области осудят браконьера, выловившего стерляди на десятки тысяч рублей

05 июля 2023 в 17:50 Размер текста - 17 +

На браконьера завели дело о незаконной ловле, которое уже передали в суд (архивное фото) Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU В Тюменской области отправят под суд мужчину, который решил отправиться на рыбалку и выловил четыре особи стерляди. Мужчину поймали на месте преступления сотрудники полиции, о чем сообщили в Центральном МСУТ СКР. «Утром 09.06.2023 мужчина, находясь на 458 км реки Иртыш, вблизи поселка Алымка Уватского района, на моторной лодке с использованием трех донных рыболовных фитилей произвел незаконный вылов четырех особей рыбы вида стерлядь. Преступление было выявлено сотрудниками УТ МВД России по УрФО, которые задержали браконьера на месте совершения преступления», — сообщили в пресс-службе ведомства. По их оценкам, в результате такой рыбалки тюменец нанес ущерб на сумму свыше 36 тысяч рублей. Сейчас следователи собрали доказательственную базу и передали уголовное дело в суд. Мужчина обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

В Тюменской области отправят под суд мужчину, который решил отправиться на рыбалку и выловил четыре особи стерляди. Мужчину поймали на месте преступления сотрудники полиции, о чем сообщили в Центральном МСУТ СКР. «Утром 09.06.2023 мужчина, находясь на 458 км реки Иртыш, вблизи поселка Алымка Уватского района, на моторной лодке с использованием трех донных рыболовных фитилей произвел незаконный вылов четырех особей рыбы вида стерлядь. Преступление было выявлено сотрудниками УТ МВД России по УрФО, которые задержали браконьера на месте совершения преступления», — сообщили в пресс-службе ведомства. По их оценкам, в результате такой рыбалки тюменец нанес ущерб на сумму свыше 36 тысяч рублей. Сейчас следователи собрали доказательственную базу и передали уголовное дело в суд. Мужчина обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».