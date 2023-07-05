Умер заслуженный артист России и актер Курганского театра драмы Рудольф Искаков. Его не стало 5 июля. Об этом сообщается в официальной группе Курганского театра драмы в социальной сети «Вконтакте».
«5 июля умер заслуженный артист РФ Рудольф Кириллович Искаков. Родился Рудольф Кириллович в городе Туле в семье военнослужащего в 1941 году. Мечтал стать кадровым офицером, но судьба уготовила ему актерский путь», — указано в посте группы.
Искаков начал работу в курганском театре в октябре 1978 года. Всего мужчина проработал актером 38 лет. На его счету более 40 ролей. «Коллектив театра выражает глубокие соболезнования семье и близким артиста», — пишут сотрудники театра.
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