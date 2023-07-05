05 июля 2023

В Кургане умер заслуженный артист России Рудольф Искаков. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган, драмтеатр, драм театр
Умер актер Курганского театра драмы Фото:

Умер заслуженный артист России и актер Курганского театра драмы Рудольф Искаков. Его не стало 5 июля. Об этом сообщается в официальной группе Курганского театра драмы в социальной сети «Вконтакте».

«5 июля умер заслуженный артист РФ Рудольф Кириллович Искаков. Родился Рудольф Кириллович в городе Туле в семье военнослужащего в 1941 году. Мечтал стать кадровым офицером, но судьба уготовила ему актерский путь», — указано в посте группы.

Искаков начал работу в курганском театре в октябре 1978 года. Всего мужчина проработал актером 38 лет. На его счету более 40 ролей. «Коллектив театра выражает глубокие соболезнования семье и близким артиста», — пишут сотрудники театра.

Умер заслуженный артист России и актер Курганского театра драмы Рудольф Искаков
Умер заслуженный артист России и актер Курганского театра драмы Рудольф Искаков
Фото:

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Умер заслуженный артист России и актер Курганского театра драмы Рудольф Искаков. Его не стало 5 июля. Об этом сообщается в официальной группе Курганского театра драмы в социальной сети «Вконтакте». «5 июля умер заслуженный артист РФ Рудольф Кириллович Искаков. Родился Рудольф Кириллович в городе Туле в семье военнослужащего в 1941 году. Мечтал стать кадровым офицером, но судьба уготовила ему актерский путь», — указано в посте группы. Искаков начал работу в курганском театре в октябре 1978 года. Всего мужчина проработал актером 38 лет. На его счету более 40 ролей. «Коллектив театра выражает глубокие соболезнования семье и близким артиста», — пишут сотрудники театра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...