В Кургане умер заслуженный артист России Рудольф Искаков. Фото

06 июля 2023 в 10:59 Размер текста - 17 +

Умер актер Курганского театра драмы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Умер заслуженный артист России и актер Курганского театра драмы Рудольф Искаков. Его не стало 5 июля. Об этом сообщается в официальной группе Курганского театра драмы в социальной сети «Вконтакте». «5 июля умер заслуженный артист РФ Рудольф Кириллович Искаков. Родился Рудольф Кириллович в городе Туле в семье военнослужащего в 1941 году. Мечтал стать кадровым офицером, но судьба уготовила ему актерский путь», — указано в посте группы. Искаков начал работу в курганском театре в октябре 1978 года. Всего мужчина проработал актером 38 лет. На его счету более 40 ролей. «Коллектив театра выражает глубокие соболезнования семье и близким артиста», — пишут сотрудники театра. Умер заслуженный артист России и актер Курганского театра драмы Рудольф Искаков Фото: группа «Курганский театр драмы» в социальной сети «Вконтакте»

Умер заслуженный артист России и актер Курганского театра драмы Рудольф Искаков. Его не стало 5 июля. Об этом сообщается в официальной группе Курганского театра драмы в социальной сети «Вконтакте». «5 июля умер заслуженный артист РФ Рудольф Кириллович Искаков. Родился Рудольф Кириллович в городе Туле в семье военнослужащего в 1941 году. Мечтал стать кадровым офицером, но судьба уготовила ему актерский путь», — указано в посте группы. Искаков начал работу в курганском театре в октябре 1978 года. Всего мужчина проработал актером 38 лет. На его счету более 40 ролей. «Коллектив театра выражает глубокие соболезнования семье и близким артиста», — пишут сотрудники театра.