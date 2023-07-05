05 июля 2023

В Тюмени меняют схему движения автобусов из-за ремонтных работ. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Замена рельсового полотна на Свердловском проспекте. Челябинск, каток, асфальт, ремонт дороги, свердловский проспект, благоустройство
После окончания работ автобусы вернутся на прежнюю схему движения Фото:

В Тюмени с 7 по 9 июля из-за ремонтных работ изменят схему движения пассажирских автобусов, проходящих через жилой комплекс «Москва». Об этом URA.RU сообщили в администрации города.

«Остановочные пункты «ЖК «Москва» в прямом и обратном направлениях временно будут исключены из схем маршрутов регулярных перевозок № 52, № 79, № 96. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на временных остановочных пунктах, расположенных на парковке в районе здания по улице Интернациональной, 199, строение 2», — сообщили в администрации.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени поменяли схему движения автобусов из-за ремонта тепловых сетей. По-новому будут ходить маршруты №41 и №84.

Фото:

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В Тюмени с 7 по 9 июля из-за ремонтных работ изменят схему движения пассажирских автобусов, проходящих через жилой комплекс «Москва». Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «Остановочные пункты «ЖК «Москва» в прямом и обратном направлениях временно будут исключены из схем маршрутов регулярных перевозок № 52, № 79, № 96. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на временных остановочных пунктах, расположенных на парковке в районе здания по улице Интернациональной, 199, строение 2», — сообщили в администрации. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени поменяли схему движения автобусов из-за ремонта тепловых сетей. По-новому будут ходить маршруты №41 и №84.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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