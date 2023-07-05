В Тюмени с 7 по 9 июля из-за ремонтных работ изменят схему движения пассажирских автобусов, проходящих через жилой комплекс «Москва». Об этом URA.RU сообщили в администрации города.
«Остановочные пункты «ЖК «Москва» в прямом и обратном направлениях временно будут исключены из схем маршрутов регулярных перевозок № 52, № 79, № 96. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на временных остановочных пунктах, расположенных на парковке в районе здания по улице Интернациональной, 199, строение 2», — сообщили в администрации.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени поменяли схему движения автобусов из-за ремонта тепловых сетей. По-новому будут ходить маршруты №41 и №84.
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