06 июля 2023

На курганском шоссе Тюнина кроссовер завалило строительными блоками из КамАЗа. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Улица Щорса, 93. Курган , камаз
В Кургане кроссовер завалило блоками из грузовика Фото:

На шоссе Тюнина в направлении микрорайона Увал произошло ДТП с падением груза. Строительные блоки выпали на кроссовер из грузовика, сообщает один из курганских telegram-каналов.

«На шоссе Тюнина пеноблок упал с КамАЗа на авто», — сообщает канал «ЧП Курган» в подписи к фото. Под блоки попал кроссовер Volkswagen Tiguan, сообщают очевидцы.

На размещенных снимках видна груженная строительными блоками арба «КамАЗ», припаркованная на подъеме по направлению к коттеджным поселкам и Увалу. Также опубликовано фото с кроссовером, у которого поврежден капот.

По данным очевидцев, КамАЗ выворачивал с Ботнического шоссе на Тюнина, и с него повалились блоки на кроссовер. Курганцы вспомнили, как на этом месте шоссе Тюнина раньше падала плита с грузовика. Редакция URA.RU запросила комментарий по ДТП у пресс-службы городского отдела ГИБДД. На момент опубликования новости ответ не был получен.

На курганском шоссе Тюнина кроссовер завалило блоками
На курганском шоссе Тюнина кроссовер завалило блоками
Блоки упали с КамАЗ при повороте на шоссе Тюнина
Блоки упали с КамАЗ при повороте на шоссе Тюнина
Водитель кроссовера обошелся без травм
Водитель кроссовера обошелся без травм

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На шоссе Тюнина в направлении микрорайона Увал произошло ДТП с падением груза. Строительные блоки выпали на кроссовер из грузовика, сообщает один из курганских telegram-каналов. «На шоссе Тюнина пеноблок упал с КамАЗа на авто», — сообщает канал «ЧП Курган» в подписи к фото. Под блоки попал кроссовер Volkswagen Tiguan, сообщают очевидцы. На размещенных снимках видна груженная строительными блоками арба «КамАЗ», припаркованная на подъеме по направлению к коттеджным поселкам и Увалу. Также опубликовано фото с кроссовером, у которого поврежден капот. По данным очевидцев, КамАЗ выворачивал с Ботнического шоссе на Тюнина, и с него повалились блоки на кроссовер. Курганцы вспомнили, как на этом месте шоссе Тюнина раньше падала плита с грузовика. Редакция URA.RU запросила комментарий по ДТП у пресс-службы городского отдела ГИБДД. На момент опубликования новости ответ не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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