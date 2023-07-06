На курганском шоссе Тюнина кроссовер завалило строительными блоками из КамАЗа. Фото

07 июля 2023 в 17:24 Размер текста - 17 +

В Кургане кроссовер завалило блоками из грузовика Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На шоссе Тюнина в направлении микрорайона Увал произошло ДТП с падением груза. Строительные блоки выпали на кроссовер из грузовика, сообщает один из курганских telegram-каналов. «На шоссе Тюнина пеноблок упал с КамАЗа на авто», — сообщает канал «ЧП Курган» в подписи к фото. Под блоки попал кроссовер Volkswagen Tiguan, сообщают очевидцы. На размещенных снимках видна груженная строительными блоками арба «КамАЗ», припаркованная на подъеме по направлению к коттеджным поселкам и Увалу. Также опубликовано фото с кроссовером, у которого поврежден капот. По данным очевидцев, КамАЗ выворачивал с Ботнического шоссе на Тюнина, и с него повалились блоки на кроссовер. Курганцы вспомнили, как на этом месте шоссе Тюнина раньше падала плита с грузовика. Редакция URA.RU запросила комментарий по ДТП у пресс-службы городского отдела ГИБДД. На момент опубликования новости ответ не был получен. На курганском шоссе Тюнина кроссовер завалило блоками фото: t.me/kurganchp Блоки упали с КамАЗ при повороте на шоссе Тюнина фото: t.me/kurganchp Водитель кроссовера обошелся без травм

На шоссе Тюнина в направлении микрорайона Увал произошло ДТП с падением груза. Строительные блоки выпали на кроссовер из грузовика, сообщает один из курганских telegram-каналов. «На шоссе Тюнина пеноблок упал с КамАЗа на авто», — сообщает канал «ЧП Курган» в подписи к фото. Под блоки попал кроссовер Volkswagen Tiguan, сообщают очевидцы. На размещенных снимках видна груженная строительными блоками арба «КамАЗ», припаркованная на подъеме по направлению к коттеджным поселкам и Увалу. Также опубликовано фото с кроссовером, у которого поврежден капот. По данным очевидцев, КамАЗ выворачивал с Ботнического шоссе на Тюнина, и с него повалились блоки на кроссовер. Курганцы вспомнили, как на этом месте шоссе Тюнина раньше падала плита с грузовика. Редакция URA.RU запросила комментарий по ДТП у пресс-службы городского отдела ГИБДД. На момент опубликования новости ответ не был получен.