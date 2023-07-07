07 июля 2023

В Тюменской области во время пожара погиб человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на складах. Екатеринбург, мчс, пожар, склад, тушение огня, пожарный
Площадь возгорания составила 70 квадратных метров Фото:

В Викуловский районе (Тюменская область) во время тушения пожара в жилом дом обнаружен погибший. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

«Во втором часу ночи 08 июля поступило сообщение о пожаре в одноэтажном двухквартирном жилом доме по адресу: Викуловский район, с. Одино, ул. Зеленая. К сожалению, в ходе тушения пожара был обнаружен один погибший», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства.

По словам пресс-службы, пожар был на площади 70 квадратных метров. На тушение возгорания было задействовано шесть человек личного состава и три единицы техники. Предварительно установлено, что пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.

Ранее сообщалось, что в Тюмени на пожаре погиб один человек. Возгорание произошло на площади 313 квадратных метров. Пожар тушили 35 спасателей.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Викуловский районе (Тюменская область) во время тушения пожара в жилом дом обнаружен погибший. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС. «Во втором часу ночи 08 июля поступило сообщение о пожаре в одноэтажном двухквартирном жилом доме по адресу: Викуловский район, с. Одино, ул. Зеленая. К сожалению, в ходе тушения пожара был обнаружен один погибший», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. По словам пресс-службы, пожар был на площади 70 квадратных метров. На тушение возгорания было задействовано шесть человек личного состава и три единицы техники. Предварительно установлено, что пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Ранее сообщалось, что в Тюмени на пожаре погиб один человек. Возгорание произошло на площади 313 квадратных метров. Пожар тушили 35 спасателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...