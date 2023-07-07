В Тюменской области во время пожара погиб человек

Площадь возгорания составила 70 квадратных метров Фото: Московец Илья © URA.RU

В Викуловский районе (Тюменская область) во время тушения пожара в жилом дом обнаружен погибший. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

«Во втором часу ночи 08 июля поступило сообщение о пожаре в одноэтажном двухквартирном жилом доме по адресу: Викуловский район, с. Одино, ул. Зеленая. К сожалению, в ходе тушения пожара был обнаружен один погибший», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства.

По словам пресс-службы, пожар был на площади 70 квадратных метров. На тушение возгорания было задействовано шесть человек личного состава и три единицы техники. Предварительно установлено, что пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.

Ранее сообщалось, что в Тюмени на пожаре погиб один человек. Возгорание произошло на площади 313 квадратных метров. Пожар тушили 35 спасателей.