В Тюмени во время пожара в деревянном доме погиб человек. Видео

01 июля 2023 в 09:13 Размер текста - 17 +

На тушение пожара задействовали 35 человек личного состава Фото: Московец Илья © URA.RU В Тюмени на улице Димитрова, 38, утром во время пожара погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Тюменской области в telegram-канале. «Вызов на улице Димитрова, 38 поступил сегодня в 04:13. Когда приехали сотрудники пожарной охраны, был виден пожар не жилого дома и соседнего жилого дома на всем участке. Пожар потушили в 06:36. Один человек погиб», — пишет ведомство. По словам пресс-службы, пожар был на площади 313 квадратных метров. На тушение возгорание было задействовано 35 человек личного состава и 12 единиц техники главного управления МЧС России по Тюменской области. На данный момент причина пожара выясняется.

В Тюмени на улице Димитрова, 38, утром во время пожара погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Тюменской области в telegram-канале. «Вызов на улице Димитрова, 38 поступил сегодня в 04:13. Когда приехали сотрудники пожарной охраны, был виден пожар не жилого дома и соседнего жилого дома на всем участке. Пожар потушили в 06:36. Один человек погиб», — пишет ведомство. По словам пресс-службы, пожар был на площади 313 квадратных метров. На тушение возгорание было задействовано 35 человек личного состава и 12 единиц техники главного управления МЧС России по Тюменской области. На данный момент причина пожара выясняется.