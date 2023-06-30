30 июня 2023

В Тюмени во время пожара в деревянном доме погиб человек. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в частном доме на улице Татищева. Екатеринбург, мчс, чп, пожарные машины, пожарный в каске
На тушение пожара задействовали 35 человек личного состава Фото:

В Тюмени на улице Димитрова, 38, утром во время пожара погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Тюменской области в telegram-канале.

«Вызов на улице Димитрова, 38 поступил сегодня в 04:13. Когда приехали сотрудники пожарной охраны, был виден пожар не жилого дома и соседнего жилого дома на всем участке. Пожар потушили в 06:36. Один человек погиб», — пишет ведомство.

По словам пресс-службы, пожар был на площади 313 квадратных метров. На тушение возгорание было задействовано 35 человек личного состава и 12 единиц техники главного управления МЧС России по Тюменской области. На данный момент причина пожара выясняется.

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В Тюмени на улице Димитрова, 38, утром во время пожара погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Тюменской области в telegram-канале. «Вызов на улице Димитрова, 38 поступил сегодня в 04:13. Когда приехали сотрудники пожарной охраны, был виден пожар не жилого дома и соседнего жилого дома на всем участке. Пожар потушили в 06:36. Один человек погиб», — пишет ведомство. По словам пресс-службы, пожар был на площади 313 квадратных метров. На тушение возгорание было задействовано 35 человек личного состава и 12 единиц техники главного управления МЧС России по Тюменской области. На данный момент причина пожара выясняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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