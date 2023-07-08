Захарова не поверила обещаниям Резникова про использование кассетных боеприпасов

08 июля 2023 в 13:57 Размер текста - 17 +

Мария Захарова не поверила обещанием Алексея Резникова не ударять по российской территории при помощи кассетных снарядов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Представитель МИД РФ Мария Захарова выразила сомнения словам главы Минобороны Украины Алексея Резникова, который говорил, что Киев не будет использовать кассетные бомбы против России. По ее словам, такие обещания «не про Украину». «Резников назвал принципы <…> использования кассетных боеприпасов. <…> Учет и отчет — это не про Украину», — подчеркнула Мария Захарова в своем telegram-канале. Она сослалась на слова Резникова, заявлявшего, что строгий учет и отчет это те принципы, которых будет придерживаться Украина. Резников говорил, что Киев не будет использовать кассетные снаряды против России. По его словам, боеприпасы будут использоваться против российских солдат только для «освобождения» своих территорий. Ранее в США пообещали передать Украине боеприпасы с кассетными снарядами. Американские журналисты предположили, что это снаряды M864, которые известны тем, что они могут разрываться не сразу.

Представитель МИД РФ Мария Захарова выразила сомнения словам главы Минобороны Украины Алексея Резникова, который говорил, что Киев не будет использовать кассетные бомбы против России. По ее словам, такие обещания «не про Украину». «Резников назвал принципы <…> использования кассетных боеприпасов. <…> Учет и отчет — это не про Украину», — подчеркнула Мария Захарова в своем telegram-канале. Она сослалась на слова Резникова, заявлявшего, что строгий учет и отчет это те принципы, которых будет придерживаться Украина. Резников говорил, что Киев не будет использовать кассетные снаряды против России. По его словам, боеприпасы будут использоваться против российских солдат только для «освобождения» своих территорий. Ранее в США пообещали передать Украине боеприпасы с кассетными снарядами. Американские журналисты предположили, что это снаряды M864, которые известны тем, что они могут разрываться не сразу.