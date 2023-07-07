Курганцы восхищены мастерством мотогонщиков, которые устроили шоу на поле у летного центра в Логовушке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Недалеко от Кургана в летном центре «Логовушка» собралось много людей, чтобы посмотреть соревнования по мотогонкам и послушать рок-музыку. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«Море палаток, слышен рев моторов, сопровождаемый рок-концертом. Настоящая байкерская атмосфера царит на мотофестивале „От Винта!“. Курганцы восхищены зрелищными шоу, здесь же продаются сувениры», — передает корреспондент.

На мотофестивале дежурят полиция и Росгвардия, соблюдается порядок. Горожане танцуют у сцены, где выступают рок-музыканты. На поле зрители с интересом рассматривают модели вездехода «Бурлак» и вертолета Ми-2.

Техника на мотофестивале «От Винта!» Корреспондент URA.RU

Корреспондент подчеркнул, что такого жаркого шоу курганцы ждали давно и к вечеру фестиваль только набирает обороты. В рок-концерте участвуют музыкальные коллективы: «Психея», Reverse, «Свобода важнее моды», «Взгляд изнутри», Gross Grolland, «ЧУБАККА КРЮ», Estimators, «Эпидемия».

Фестиваль «От Винта!» Корреспондент URA.RU

На байкерском фестивале под Курганом Корреспондент URA.RU