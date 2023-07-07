07 июля 2023

Курганцы окунулись в байкерскую атмосферу на мотофестивале. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Байк Фест в Логовушке. Курган, мотогонки, мотокросс, байк фест
Курганцы восхищены мастерством мотогонщиков, которые устроили шоу на поле у летного центра в Логовушке Фото:

Недалеко от Кургана в летном центре «Логовушка» собралось много людей, чтобы посмотреть соревнования по мотогонкам и послушать рок-музыку. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«Море палаток, слышен рев моторов, сопровождаемый рок-концертом. Настоящая байкерская атмосфера царит на мотофестивале „От Винта!“. Курганцы восхищены зрелищными шоу, здесь же продаются сувениры», — передает корреспондент.

На мотофестивале дежурят полиция и Росгвардия, соблюдается порядок. Горожане танцуют у сцены, где выступают рок-музыканты. На поле зрители с интересом рассматривают модели вездехода «Бурлак» и вертолета Ми-2.

Техника на мотофестивале "От Винта!"
Техника на мотофестивале «От Винта!»

Корреспондент подчеркнул, что такого жаркого шоу курганцы ждали давно и к вечеру фестиваль только набирает обороты. В рок-концерте участвуют музыкальные коллективы: «Психея», Reverse, «Свобода важнее моды», «Взгляд изнутри», Gross Grolland, «ЧУБАККА КРЮ», Estimators, «Эпидемия».

Фестиваль "От Винта!"
Фестиваль «От Винта!»

На байкерском фестивале под Курганом
На байкерском фестивале под Курганом
Фестиваль "От Винта" в Логовушке
Фестиваль «От Винта» в Логовушке

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Недалеко от Кургана в летном центре «Логовушка» собралось много людей, чтобы посмотреть соревнования по мотогонкам и послушать рок-музыку. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «Море палаток, слышен рев моторов, сопровождаемый рок-концертом. Настоящая байкерская атмосфера царит на мотофестивале „От Винта!“. Курганцы восхищены зрелищными шоу, здесь же продаются сувениры», — передает корреспондент. На мотофестивале дежурят полиция и Росгвардия, соблюдается порядок. Горожане танцуют у сцены, где выступают рок-музыканты. На поле зрители с интересом рассматривают модели вездехода «Бурлак» и вертолета Ми-2. Корреспондент подчеркнул, что такого жаркого шоу курганцы ждали давно и к вечеру фестиваль только набирает обороты. В рок-концерте участвуют музыкальные коллективы: «Психея», Reverse, «Свобода важнее моды», «Взгляд изнутри», Gross Grolland, «ЧУБАККА КРЮ», Estimators, «Эпидемия».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...