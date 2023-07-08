08 июля 2023

GT: генсеку НАТО продлили полномочия из-за России

© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО. Москва. stock, Йенс Столтенберг, stock
Назначение Столтенберга показывает, что США жестко контролирует НАТО, заявили обозреватели Фото:

Йенса Столтенберга снова избрали на должность генерального секретаря НАТО, чтобы продолжать занимать жесткую позицию по отношении к России. Об этом заявили китайские обозреватели.

«Страны НАТО на восточном фланге альянса хотели, чтобы кто-то из их региона взял бразды правления в свои руки, чтобы подчеркнуть более жесткую позицию в отношении России», — передает китайская газета Global Times. Издание уточняет, что избрание Столтенберга демонстрирует разногласие внутри НАТО и жесткий контроль США над альянсом.

Столтенберг в четвертый раз переназначен главой НАТО. После очередного вступления в должность Столтенберга заявил, что Россия стала одной из основных угроз для НАТО. По его мнению, мир окажется в опасности, если в конфликте вокруг Украины победит РФ, передает телеканал 360.

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Йенса Столтенберга снова избрали на должность генерального секретаря НАТО, чтобы продолжать занимать жесткую позицию по отношении к России. Об этом заявили китайские обозреватели. «Страны НАТО на восточном фланге альянса хотели, чтобы кто-то из их региона взял бразды правления в свои руки, чтобы подчеркнуть более жесткую позицию в отношении России», — передает китайская газета Global Times. Издание уточняет, что избрание Столтенберга демонстрирует разногласие внутри НАТО и жесткий контроль США над альянсом. Столтенберг в четвертый раз переназначен главой НАТО. После очередного вступления в должность Столтенберга заявил, что Россия стала одной из основных угроз для НАТО. По его мнению, мир окажется в опасности, если в конфликте вокруг Украины победит РФ, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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