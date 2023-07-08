GT: генсеку НАТО продлили полномочия из-за России

Назначение Столтенберга показывает, что США жестко контролирует НАТО, заявили обозревателиФото: NIDS/NATO Multimedia Library
Йенса Столтенберга снова избрали на должность генерального секретаря НАТО, чтобы продолжать занимать жесткую позицию по отношении к России. Об этом заявили китайские обозреватели.
«Страны НАТО на восточном фланге альянса хотели, чтобы кто-то из их региона взял бразды правления в свои руки, чтобы подчеркнуть более жесткую позицию в отношении России», — передает китайская газета Global Times. Издание уточняет, что избрание Столтенберга демонстрирует разногласие внутри НАТО и жесткий контроль США над альянсом.
Столтенберг в четвертый раз переназначен главой НАТО. После очередного вступления в должность Столтенберга заявил, что Россия стала одной из основных угроз для НАТО. По его мнению, мир окажется в опасности, если в конфликте вокруг Украины победит РФ, передает телеканал 360.
Йенса Столтенберга снова избрали на должность генерального секретаря НАТО, чтобы продолжать занимать жесткую позицию по отношении к России. Об этом заявили китайские обозреватели. «Страны НАТО на восточном фланге альянса хотели, чтобы кто-то из их региона взял бразды правления в свои руки, чтобы подчеркнуть более жесткую позицию в отношении России», — передает китайская газета Global Times. Издание уточняет, что избрание Столтенберга демонстрирует разногласие внутри НАТО и жесткий контроль США над альянсом. Столтенберг в четвертый раз переназначен главой НАТО. После очередного вступления в должность Столтенберга заявил, что Россия стала одной из основных угроз для НАТО. По его мнению, мир окажется в опасности, если в конфликте вокруг Украины победит РФ, передает телеканал 360.