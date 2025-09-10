В США совершено покушение на знаменитого активиста и друга Трампа

В США совершено покушение на политика-консерватора и противника помощи Украине Чарли Кирка, а также друга президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.
«Союзник и друг Трампа, политик и основатель Turning Point USA Чарли Кирк получил ранение в шею во время встречи с поклонниками в Университете Юта-Вэлли в Ореме. Он госпитализирован в критическом состоянии», — отмечает CNN.
Предварительно, стрелка задержали на месте происшествия. Сможет ли Кирк выжить после покушения, пока неясно, его состояние критическое. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс публично обратился с призывом молиться за Кирка. Активист приобрел известность благодаря своей резкой критике предоставления помощи Украине: он охарактеризовал происходящее как «пограничную проблему» и неоднократно выступал за прекращение военной и финансовой поддержки Киева.
