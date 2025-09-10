Споры о дронах и подлые провокации Украины: главные новости об СВО за 10 сентября

Утром, 10 сентября, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что якобы «российские беспилотники» нарушили воздушное пространство Польши. В Минобороны РФ опровергли данные польской стороны и предложили провести консультацию по факту инцидента.
Конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин заявила о намерении внести поправку, которая полностью запретит использование налоговых поступлений граждан США на финансирование Украины. Вместе с этим стало известно, что страны, которые ранее заявляли о готовности отправить свои вооруженные силы на территорию Украины, не меняли своих позиций по этому вопросу.
Данные события происходят на фоне непрекращающихся атак и действий ВСУ на российские регионы. В Белгороде украинский БПЛА атаковал соцобъект. А в селе Долбино Белгородского района сбитый беспилотник стал причиной травм у местной жительницы. Кроме того, выяснилось, что военнослужащие ВС Украины самовольно размещаются в жилых домах города Изюм Харьковской области, не получая согласия от владельцев.
В свою очередь ВС РФ ударили по военно-промышленному комплексу (ВПК) Украины. Ударам подверглись Львовский бронетанковый завод и Львовский государственный авиационно-ремонтный завод «ЛДАРЗ». Главное о спецоперации к 4 сентября — в материале URA.RU.
Инцидент с дронами в Польше
Туск 10 сентября утром сообщил, что польские военные открыли огонь по объектам, которые пересекли границу воздушного пространства Польши. Глава Республики также добавил, что над Польшей были сбиты российские дроны.
Глава МИД Литвы Кястутис Будрис сообщил, что Вильнюс не располагает доказательствами того, что проникновение российских беспилотников в воздушное пространство Польши было преднамеренным. Сам Туск сказал, что в Польшу влетело по меньшей мере 19 дронов.
Объекты инфраструктуры и любые другие сооружения, расположенные на территории Польши, не становились целью российских ударов. Об этом сообщили в Минобороны России. В военном ведомстве подчеркнули, что российские беспилотники могут летать не дальше 700 километров. Также там заявили, что готовы провести консультации с представителями Польши по вопросу о беспилотниках, которые, по данным Варшавы, могли попасть на польскую территорию.
В МИД РФ сообщили, что факты, приведенные Минобороны РФ развенчивают мифы Варшавы. По мнению российского внешнеполитического ведомства, подобные обвинения распространяются для эскалации украинского конфликта.
Запрет на помощь Киеву в США
Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия) объявила о планах внести поправку в американское законодательство, которая запретит использовать средства, поступившие из налоговых сборов, для оказания финансовой помощи Украине. Она отметила, что бюджетные средства должны оставаться внутри страны для предотвращения гибели невинных людей.
«Коалиция желающих» не меняла своей позиции по Украине
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сейчас нет данных о том, что какие-либо страны, ранее заявившие о готовности отправить войска на Украину, изменили свою точку зрения. Также отмечается, что в международном сообществе существуют разные мнения по поводу участия в военных действиях на Украине. По его словам, одни страны занимают слишком жесткую позицию и не хотят осознавать возможные тяжелые последствия таких решений, а другие лучше гораздо лучше понимают всю серьезность ситуации.
ВСУ атакуют Белгородскую область
Украинские беспилотники атаковали социальный объект в Белгороде. В здании выбиты стекла, а также поврежден фасад.
В селе Долбино Белгородского района сдетонировал упавший БПЛА. В результате травмы получила женщина. С различными повреждениями ее доставили в больницу. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.
Позже стало известно, что в Белгороде дрон ВСУ ударил по жилому дому. В одной из квартир обломки пробили крышу и потолок, обрушив загоревшиеся конструкции рядом с кроватью спящего хозяина. Возгорание оперативно потушили. Однако само здание серьезно пострадало. В итоге четыре семьи остались без крова.
Хаос в Изюме из-за действий украинских военных
Российская армия продолжает наступление на купянско-изюмском направлении. Из-за этого в Изюм привозят все больше украинских солдат, которые селятся в квартирах местных жителей. Такие случаи происходят все чаще. Глава российской администрации Изюмского района Анатолий Фомичевский рассказал, что жительница города с дочерью вернулась домой из магазина и увидела в своей квартире солдат ВСУ. Когда женщина возмутилась, военнослужащие предложили ей пожить у родственников. Фомичевский отметил, что в Изюме растет преступность и безнаказанность.
ВС РФ нанесли удар по ВПК Украины
В результате массированного удара по промышленным объектам Украины были повреждены Львовский бронетанковый завод и Львовский государственный авиационно-ремонтный завод «ЛДАРЗ». На этих предприятиях производили и ремонтировали военную технику для украинской армии. Также удары пришлись по заводам, где выпускают двигатели, электронные детали и беспилотники. Атаки произошли сразу в нескольких регионах — в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове.
ФСБ задержала россиянина
Сотрудники ФСБ России задержали в Крыму предполагаемого агента украинской разведки, который, по версии следствия, передавал Украине сведения о расположении частей противовоздушной обороны (ПВО) и критически важных объектах полуострова. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. По данным ведомства, задержание произведено в отношении жителя Феодосии 1981 года рождения. Ему предъявлено обвинение в государственной измене. Подозреваемый арестован.
