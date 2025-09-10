10 сентября 2025

Медицинское учреждение Донецка подверглось обстрелу со стороны ВСУ

Медицинское учреждение Донецка обстреляли Вооруженные силы Украины. Об этом сообщают оперативные службы.

«Украинские войска нанесли удар. По предварительным данным, из Himars, по району Республиканского травматологического центра в Донецке», — говорится в сообщении оперативных служб ТАСС.

Ранее украинские военные уже предпринимали попытки атаковать Донецк, в том числе с использованием крылатых ракет Storm Shadow, а также наносили удары по жилым домам и другим объектам инфраструктуры в регионе. В результате подобных обстрелов, по данным оперативных служб, регулярно фиксируются пострадавшие среди мирного населения.

