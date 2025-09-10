Медицинское учреждение Донецка обстреляли Вооруженные силы Украины. Об этом сообщают оперативные службы.
«Украинские войска нанесли удар. По предварительным данным, из Himars, по району Республиканского травматологического центра в Донецке», — говорится в сообщении оперативных служб ТАСС.
Ранее украинские военные уже предпринимали попытки атаковать Донецк, в том числе с использованием крылатых ракет Storm Shadow, а также наносили удары по жилым домам и другим объектам инфраструктуры в регионе. В результате подобных обстрелов, по данным оперативных служб, регулярно фиксируются пострадавшие среди мирного населения.
